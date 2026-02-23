Cómo será el nuevo parque industrial de Neuquén y que se les exigirá a las empresas que quieren ingresar

Se ubicará en el nuevo ejido de la ciudad, a la vera de la ruta 67. En dos semanas se abrirá el registro para que las firmas interesadas puedan inscribirse.

El parque industrial está en el nuevo ejido de la ciudad, a la vera de la ruta 67.

La ciudad de Neuquén tendrá un nuevo parque industrial a la vera de la ruta 67 , en un predio de mil hectáreas, ubicado sobre el nuevo ejido de la capital provincial. Desde la Municipalidad se estimó que unos 15 días se abrirá el registro para que se anoten las empresas que quieran formar parte y en un mes comenzarán las obras, que incluirán el ingreso al predio y los servicios de electricidad, gas, agua y fibra óptica.

Una de las novedades está relacionada con las condiciones que deberán cumplir las firmas interesadas en formar parte del parque, dado que no habrá venta de lotes, sino que las empresas tendrán que presentar un proyecto.

Allí podrán solicitar la cantidad de hectáreas que necesitan y explicar qué tipo de uso, desarrollo e inversión harán en el lugar para que después esa solicitud sea aprobada. Todo apuntado a la generación de empleo y donde las firmas locales tendrán prioridad.

“Las empresas neuquinas, pequeñas, medianas o grandes van a estar primeras en la consideración”, explicó en diálogo con LMN, el intendente de Neuquén Mariano Gaido.

“Vamos a atraer a las empresas más importantes, porque todas necesitan cierta cantidad de hectáreas, en las que, obviamente, estará garantizado el tema de los servicios. Lo diferente, en este caso, es que las firmas van a tener que exponer el objeto de por qué quieren estar en el parque. No nos interesa vender el lote, sino que tienen que ser empresas que generen trabajo”, apuntó Gaido.

Empleo y empresas

El Municipio estimó que en el nuevo parque se radicarán entre 500 y 800 empresas, dependiendo de la cantidad de hectáreas que se asignen a cada firma, que podrán comenzar a operar en dos años.

“Nosotros estimamos que se van a generar unos cuarenta mil puestos de trabajo”, dijo Gaido, quien reiteró que, en primer lugar, se evaluarán los proyectos que cada empresa entregue, con eje “en la creación de mano de obra y la generación de industrialización en origen. Y ahí se verá si lo que se presenta tiene sustento”.

El Municipio calcula que, por ejemplo, las empresas petroleras grandes, requerirán entre 30 y 50 hectáreas. “Nosotros se lo vamos a aprobar siempre y cuando cumplan con los requisitos de generación de empleo y no existan cuestiones especulativas”, advirtió Gaido.

“Lo destacado de esto es también la garantía de obra que va a tener el Parque Industrial Neuquén Capital, con servicios que no tiene, por ejemplo, el PIN”, indicó el intendente.

Gaido dijo que muchas empresas ya manifestaron su intención de ser parte del nuevo parque industrial pero no quiso revelar nombres, que se comenzarán a conocerán en dos semanas cuando abra el registro.

Se supo que este registro, además de la evaluación del proyecto de inversión, servirá para tomar una dimensión de la demanda, del tipo de empresa y la ubicación de cada una en función de la actividad. Esto, a partir de que, por ejemplo, una empresa petroquímica o metal mecánica no se puede combinar con una que produce alimentos.

Esto se relacionará con la conformación del parque y la inversión en servicios que se requerirá a partir de esa demanda, además del otro diseño de servicios por dentro y por fuera del predio, como el transporte público y la recolección de residuos, dado que se trata de una zona nueva de la ciudad en la que hoy no hay ningún desarrollo.