Boleto estudiantil gratuito en Neuquén: ¿Hasta cuándo se pueden retirar los kits escolares?

La Municipalidad informó que ya se entregaron más de 20 mil kits y que el operativo continuará durante la semana para alcanzar los 40 mil beneficiarios previstos.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la entrega de kits escolares y la nueva tarjeta del boleto estudiantil , en un operativo que busca alcanzar a unos 40 mil estudiantes de distintos niveles educativos. Desde el Ejecutivo local confirmaron que el trámite aún puede realizarse tanto de manera digital como presencial , y que quienes no hayan completado el proceso todavía están a tiempo de hacerlo.

El operativo comenzó el 18 de febrero con la distribución de las tarjetas del boleto estudiantil neuquino y continuó desde el 19 con la entrega de kits escolares. Según detalló la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, entre jueves y viernes se entregaron 20.050 kits, y se prevé llegar a la cifra proyectada durante los próximos días, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo.

Pasqualini explicó que quienes aún no realizaron el trámite del boleto estudiantil pueden hacerlo de manera digital a través de la plataforma Muniexpress o de forma presencial en distintos puntos de la ciudad. Los lugares habilitados son la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), la Municipalidad del Oeste y la sede de Sube, ubicada en avenida Olascoaga 145.

La funcionaria indicó que el municipio suele realizar el operativo de entrega durante cinco o seis días, en función de la información que brinda el área de Transporte sobre la cantidad de beneficiarios. En caso de que algún niño o adolescente complete el trámite fuera de término, la comuna mantiene una reserva de kits escolares en la sede municipal para cubrir esos casos una vez finalizada la distribución general.

SFP Entregan Kit escolar municipalidad en el MNBA (7) Sebastián Fariña Petersen

El cronograma de entrega continuará durante la semana y se estima que el operativo se extenderá al menos hasta miércoles o jueves, con la expectativa de alcanzar los 40.000 kits proyectados. Una vez alcanzada esa cifra, la distribución se concentrará en un solo punto por un día adicional y luego quedará centralizada en la Municipalidad.

En relación con el calendario escolar, Pasqualini recordó que las clases de nivel primario comienzan el 25 de febrero, mientras que el nivel secundario iniciará el 2 de marzo. En el caso de los estudiantes universitarios, el trámite del boleto estudiantil se realiza durante marzo, cuando pueden presentar el certificado de regularidad académica.

Entrega a la EPEA, en Plottier

Respecto a la entrega a la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria (EPEA), ubicada fuera del ejido urbano, en Plottier, la funcionaria aclaró que es la única institución fuera del área municipal que recibe tanto la tarjeta como el kit escolar. En esos casos, una vez iniciado el ciclo lectivo y con los datos proporcionados por el área de Transporte, la Municipalidad realiza la entrega directamente en la escuela a los alumnos que tienen domicilio en la ciudad de Neuquén.

SFP Entregan Kit escolar municipalidad en el MNBA (10) Sebastián Fariña Petersen

La entrega incluye la mochila con útiles para nivel secundario y otros elementos específicos, como la indumentaria de campo. Pasqualini remarcó que la distribución no depende de la escuela, sino de la Municipalidad, que coordina con Transporte y la institución educativa para corroborar los datos de los beneficiarios.

Boleto estudiantil durante todo el año

La funcionaria señaló que el boleto estudiantil puede gestionarse durante todo el año, incluso sin acceder al kit escolar. Explicó que el beneficio está pensado para acompañar a todas las personas en etapa de formación, incluidos adultos que asisten a escuelas nocturnas u otras propuestas educativas.

“El objetivo es acompañar a quien decide estudiar”, expresó, y añadió que el beneficio se mantiene activo para familias que se mudan a la ciudad durante el año y necesitan tramitar la tarjeta para utilizar el transporte público.

SFP Entregan Kit escolar municipalidad en el MNBA (4)

Puntos de retiro de kits y tarjetas

En cuanto a los puntos de retiro, Pasqualini detalló que los kits escolares pueden retirarse en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Centro Cultural Oeste y en el CIFEP, en la sala de elaboración ubicada junto al hospital Heller. En tanto, el trámite del boleto estudiantil se realiza en la ETON, la Municipalidad del Oeste y la sede de avenida Olascoaga.

Desde la Municipalidad indicaron que diariamente se informará la cantidad de kits entregados y que se comunicará oportunamente cuando se concentre la distribución en una sola sede, para evitar que los vecinos concurran a lugares donde ya no se esté realizando la entrega.

Pasqualini aclaró que hasta el viernes se habían entregado 20.050 kits escolares, y que al finalizar cada jornada se actualizarán los datos. Además, remarcó que quienes ya cuenten con la tarjeta pueden acercarse a los puntos habilitados para completar el trámite o retirar los materiales correspondientes.

SFP Entregan Kit escolar municipalidad en el MNBA (6) Sebastián Fariña Petersen

El municipio reiteró que el operativo continúa abierto y que los estudiantes y familias aún tienen tiempo para gestionar el beneficio antes del inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte y a los útiles escolares en el comienzo del año educativo.