Boleto estudiantil gratuito en Neuquén: quiénes pueden retirar la tarjeta, dónde y qué pasa con los kits escolares

La Municipalidad comenzó a entregar la tarjeta BEN y aclaró que solo pueden retirarla quienes hicieron el trámite online.

Las tarjetas BEN ya comenzaron a entregarse, mientras que los kits lo harán este jueves.

La Municipalidad de Neuquén inició la entrega de la nueva tarjeta del boleto estudiantil neuquino (BEN) y explicó por qué hay familias formando largas filas para retirarla. Desde el Ejecutivo local explicaron que el beneficio está destinado a quienes completaron previamente la inscripción digital y que la entrega comenzó este miércoles, pero se realizará durante varios días, junto con los kits escolares que comenzarán a distribuirse a partir de este jueves.

Según explicó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, las tarjetas comenzaron a entregarse este miércoles a las 8 y se extenderá hasta las 17, en las sedes seleccionadas por cada beneficiario al momento de la inscripción online a través de Muni Express. Los puntos de retiro son la ETON, Avenida Olascoaga, la Municipalidad en Novella y Godoy y el SAF del barrio Confluencia.

Pasqualini remarcó que el trámite ya fue completado por alrededor de 20.000 personas y que la entrega se extenderá hasta alcanzar a todos los beneficiarios. “No es que hoy se entregan solo las tarjetas y mañana solo los kits. Ambos procesos van a continuar varios días”, explicó.

Respecto a los kits escolares, la funcionaria detalló que comenzarán a entregarse a partir de este jueves, también en el horario de 8 a 17. Los puntos de distribución serán el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Oeste y la sala de elaboración ubicada junto al Hospital Heller.

Entrega de kits escolares -AC (19).jpg Anahi Cárdena

Indicó que los kits se distribuirán hasta agotar el stock y que la entrega está vinculada al boleto estudiantil neuquino. “Para retirar el kit, tenés que tener ya tu tarjeta”, subrayó.

Pasqualini aclaró que quienes están haciendo fila son personas que ya realizaron el trámite digital y recibieron el correo de confirmación. “No es que uno va y le van a hacer la tarjeta en el momento. Hoy se retira la tarjeta quienes ya completaron el trámite en Muni Express”, señaló.

Cómo hacer el trámite para retirar la tarjeta BEN

Para retirar la tarjeta, se debe presentar únicamente el DNI del estudiante, que puede llevar un adulto responsable. En el caso de quienes tramitan el beneficio por primera vez, los requisitos incluyen DNI, certificado de escolaridad y calendario de vacunación, con un plazo de tres meses para completar las dosis faltantes.

La secretaria de Gabinete explicó que el trámite sigue disponible en la página de la Municipalidad a través de Muni Express. Además, quienes tengan dificultades con el sistema digital pueden acercarse a las sedes municipales para recibir asistencia.

boleto estudiantil gratuito Pasqualini

“Las clases empiezan el 25 de febrero y, si no tenés la tarjeta, no vas a poder usar el beneficio. Por eso es importante hacer el trámite cuanto antes”, advirtió.

Desde la Municipalidad informaron que se distribuirán alrededor de 40.000 kits escolares, tanto para nivel primario como secundario, con un cálculo basado en la entrega del año anterior y el crecimiento de la matrícula.

Pasqualini aseguró que no habrá faltantes: “Siempre el primer día las familias hacen fila, pero hay kits para todos los chicos”.

Escuelas privadas, estudiantes de otras ciudades y casos especiales

El boleto estudiantil gratuito alcanza también a alumnos de escuelas privadas que cursan en la ciudad de Neuquén. Sin embargo, no aplica para quienes estudian en otras localidades, como General Roca, ya que el beneficio corresponde al sistema de transporte urbano de la capital neuquina.

Hay familias que deben desembolsar grandes sumas de dinero para que sus hijos puedan estudiar en escuelas privadas.

La única excepción para los kits escolares fuera de la ciudad es la EPEA, la única escuela agropecuaria regional ubicada en Plottier, que recibe estudiantes de Neuquén y localidades cercanas. “A esos alumnos también les entregamos kit escolar”, explicó.

Universitarios y cambio de nivel: aclaraciones clave

Respecto a los estudiantes universitarios, Pasqualini indicó que el trámite se habilitará recién en marzo, ya que se requiere certificado de alumno regular. “El trámite que se está haciendo ahora es para primaria y secundaria”, precisó.

En cuanto a los estudiantes que cambiaron de nivel, explicó que el certificado del año anterior sirve para acreditar el paso de primaria a secundaria o de un ciclo a otro.

Finalmente, la funcionaria remarcó que el boleto estudiantil gratuito es un beneficio universal para estudiantes que cursan en Neuquén, sin distinción entre escuelas públicas o privadas. “Que vayan y hagan el trámite. Si estudian en la ciudad, van a poder viajar gratis”, afirmó.