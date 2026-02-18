Trágica muerte de un niño en un choque frontal: su mamá permanece internada

El accidente ocurrió este martes por la noche en un paraje del norte neuquino. La motociclista y madre del pequeño sufrió múltiples fracturas.

Dolor en el norte neuquino por la muerte de un niño de solo un año y siete meses en un choque frontal.

En la noche del martes se registró un trágico accidente de tránsito con una víctima fatal de la comunidad de Colipilli Abajo, a una hora de Chos Malal. Treinta minutos antes de la medianoche una mujer que se desplazaba en moto junto a su hijo de tan solo un año y siete meses sufrió un choque frontal y el niño murió .

Según lo consignado por la radio local la motociclista fue embestida de frente por un automóvil Volkswagen Voyage. Además de la lamentable muerte, como consecuencia del violento impacto, la madre del menor resultó con heridas de gravedad, presentando fracturas expuestas .

A raíz del siniestro, se convocó a servicios médicos y fue trasladada de urgencia al hospital de Zapala, donde permanece internada y se aguarda su intervención quirúrgica.

hospital-Zapala.jpg

Las causas del choque aún son materia de investigación y se intentan establecer a través de pericias. Hasta el momento, se relevó que el Volkswagen habría colisionado frontalmente contra la moto.

Dos accidentes en la Ruta 51 dejaron cinco personas heridas

El intenso movimiento del fin de semana largo en las rutas de la región no está exento de siniestros y en la tarde de este lunes, se tomó conocimiento de dos vuelcos en la Ruta Provincial 51, con un saldo de cinco heridos.

Uno de los primeros incidentes, según lo informado por el sitio Centenario Digital, ocurrió a la altura de Lindero Atravesado, en el acceso a PAE. Por circunstancias que se desconocen, el conductor de un Volkswagen Gol perdió el control y protagonizó un violento autovuelco.

Se pudo establecer que en el vehículo viajaban dos hombres y una mujer que, de manera inicial, fueron asistidos por otros automovilistas. Luego, se hizo presente la Policía provincial y se dispuso su traslado al hospital de San Patricio del Chañar.

vuelco ruta 51 Los dos siniestros ocurrieron sobre la Ruta Provincial 51. Gentileza centenariodigital.com.ar

Respecto de la identidad de los accidentados, solo trascendió que serían oriundos de Neuquén capital.

Otro accidente a dos kilómetros

Apenas media hora después, a unos dos kilómetros, se produjo un segundo siniestro de características similares. En este caso, el vehículo que volcó fue un Fiat Tipo, que estaba ocupado por una mujer y un hombre. Justamente, hubo una rápida intervención de Bomberos debido a que habían sido convocados al accidente ocurrido en Lindero Atravesado.

Tras los primeros auxilios, se resolvió que las dos personas accidentadas fueran trasladadas al hospital Natalio Burd de Centenario con el fin de realizarles una serie de estudios y comprobar el carácter de las lesiones que sufrieron.

Hasta el sitio del siniestro concurrieron los agentes de la División Tránsito Villa Obrera de la Policía neuquina, que se encargaron de llevar a cabo distintas pericias.

vuelco ruta 51 Gentileza centenariodigital.com.ar

Los dos vehículos que protagonizaron los vuelcos terminaron con importantes daños y estaba previsto que fueran retirados por grúas.

Hasta el momento, el siniestro más grave ocurrido durante el fin de semana largo en las rutas neuquinas ocurrió el sábado, cuando una colisión múltiples dejó el saldo de 11 personas heridas.

Según explicó Jorge Curiñanco, bombero voluntario de Junín de los Andes, el siniestro ocurrió el sábado pasado, minutos previos a las 17, en un tramo recto de la Ruta Nacional 40, próximo al puente Quilquihue, distante a unos 12 kilómetros de Junín de los Andes.