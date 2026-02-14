Alcohol, persecución y choque: un penitenciario conducía borracho en contramano y termino muy mal

El hecho ocurrió en La Plata durante la madrugada del viernes. El implicado presta servicio en la Unidad Penal 34 de Melchor Romero y fue sometido a un test de alcoholemia que dio positivo.

Un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense fue demorado durante la madrugada de este viernes en La Plata luego de protagonizar una persecución mientras conducía alcoholizado y en contramano , maniobra que terminó con su vehículo incrustado contra un árbol.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Guardia Urbana de Prevención Local, quienes advirtieron la circulación irregular del rodado y dieron inicio a un seguimiento para lograr que detuviera la marcha. La secuencia concluyó cuando el conductor perdió el control y colisionó contra un árbol en inmediaciones de la Plaza Matheu, en la zona de 1 y 66.

Tras el impacto, los inspectores le practicaron el test de alcoholemia , que arrojó resultado positivo. El vehículo fue secuestrado y retirado del lugar mediante una grúa.

El conductor fue identificado como Agustín David González, quien reviste la jerarquía de Alcaide y se desempeña como auxiliar de visitas. Su último ascenso se produjo el 1° de enero pasado.

Actualmente cumple funciones en la Unidad Penal 34 de Melchor Romero. Interviene la Justicia, que inició una causa para determinar las responsabilidades del hecho. Además de las sanciones económicas correspondientes, no se descarta el retiro de la licencia de conducir y la apertura de un sumario administrativo en el ámbito penitenciario.

Persecución Valentina Norte: un hombre armado intentó entrar a una casa

Este martes ocurrió un episodio que involucró el uso de arma de fuego y generó gran tensión en el barrio Valentina Norte del oeste neuquino: denunciaron el intento de ingreso a una vivienda y personal de la Comisaría 12 debió intervir. Mientras los efectivos realizaban el rastrillaje se escucharon disparos, hasta que se logró el hallazgo y la demora del sujeto.

El procedimiento se inició a las 9.30 cuando el Centro de Operaciones Policiales (COP) emitió un requerimiento que advertía sobre movimientos sospechosos en una casa ubicada en la calle Punta Indio y Crouzeilles. Según la información oficial, un individuo vestido con ropa oscura habría intentado entrar a la propiedad, lo que generó preocupación.

persecucion valentina norte

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sospechoso ya se había dado a la fuga a pie y se desplazaba por el interior de las chacras cercanas, favorecido por un sector que dificulta la búsqueda de personas.

De inmediato, se montó un operativo más nutrido para tratar de ubicarlo y de que la situación escale. Mientras los policías realizaban las diligencias para reconstruir lo ocurrido y dar con el hombre se escucharon detonaciones de armas de fuego. Esa señal elevó el nivel de alerta y obligó a reforzar el despliegue del operativo, ante el potencial riesgo para los vecinos.

comisaria 12 valentina norte María Isabel Sanchez

Con refuerzos en camino, los efectivos iniciaron un rastrillaje en un loteo lindante donde finalmente lo encontraron: estaba armado y recostado en una pared, con evidente cansancio y exaltación, lo cual requería medidas de cautela para evitar un desenlace violento.

Fuentes policiales indicaron que, frente a la complejidad del escenario, se aplicó un procedimiento de mediación para intentar que el hombre depusiera su actitud. Tras momentos de tensión, los efectivos lograron reducirlo y desarmarlo sin que se produjeran heridos, ni entre el personal policial ni entre los vecinos.

El sujeto fue demorado en el lugar y posteriormente trasladado a la unidad policial interviniente, donde quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, se avanzó con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho, el origen del arma y las posibles imputaciones.