Presentaron el nuevo Código de Convivencia de Neuquén: tendrá 600 artículos e importantes cambios

El proyecto comenzó a debatirse en el Concejo Deliberante y busca modernizar el sistema de faltas de la ciudad con nuevas sanciones y herramientas digitales.

El Concejo Deliberante de Neuquén comenzó a debatir el nuevo Código de Convivencia de la ciudad, una reforma integral que reemplazará y actualizará el actual régimen contravencional. El proyecto contempla alrededor de 600 artículos y propone cambios en temas vinculados a la convivencia urbana , como los ruidos molestos, los microbasurales, los encuentros de motos, la contaminación visual y el uso de herramientas digitales para realizar trámites y descargos.

La iniciativa fue presentada este lunes en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante y, según explicó la presidenta de la comisión, la concejala Victoria Fernández, el objetivo es modernizar el sistema actual y adaptarlo a la dinámica que tiene hoy la capital neuquina.

“Presentamos finalmente el proyecto para modificar y modernizar nuestro código contravencional, un proceso que venimos haciendo desde hace ya casi un año, con diálogo con diferentes áreas, con los juzgados de faltas y con participación de la sociedad civil”, señaló la edil en diálogo con Canal 7 Noticias.

Fernández explicó que el nuevo texto no se limita a actualizar artículos existentes, sino que propone un cambio profundo en la forma de abordar las contravenciones en la ciudad.

“Lo que estamos haciendo es un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el marco contravencional de la ciudad. Nosotros queremos enfocarnos en la convivencia y en la mejora de la convivencia”, indicó.

concejala Victoria Fernández MPN Concejal Victoria Fernández.

Por ese motivo, desde el oficialismo buscan dejar atrás la denominación tradicional de “Código de Faltas” para avanzar hacia un “Código de Convivencia”, con un enfoque más orientado a la resolución de conflictos urbanos y a la reparación de daños.

La concejala explicó que el nuevo proyecto incorpora problemáticas que hace algunos años no estaban presentes en la ciudad o que hoy tienen otra magnitud debido al crecimiento urbano y demográfico de Neuquén.

Herramientas digitales y más accesibilidad

Uno de los cambios centrales tiene que ver con la incorporación de herramientas digitales para facilitar el acceso de los vecinos a la justicia contravencional.

Actualmente, muchos trámites deben realizarse de manera presencial, pero el nuevo código contempla la posibilidad de efectuar descargos y otros procedimientos por vías digitales.

“La justicia contravencional puede ser utilizada directamente por el vecino, sin necesidad de patrocinio legal. Entonces la accesibilidad y la facilidad son fundamentales”, sostuvo Fernández.

Además, remarcó que se trabajó en una nueva forma de redacción para que el contenido sea más claro y comprensible para la ciudadanía.

Concejo Deliberante de Neuquén El Concejo Deliberante de Neuquén modernizará el Código de Faltas de la ciudad.

Limpiavidrios, ruidos molestos y motos

Uno de los capítulos que ya había generado debate en las últimas semanas fue el vinculado a los limpiavidrios. Esa regulación fue aprobada de manera anticipada debido a los reclamos planteados por distintos sectores de la ciudad.

Según explicó la concejala, el tema ya formaba parte de este nuevo código, pero se decidió adelantar su tratamiento para dar una respuesta inmediata. “Por suerte, la implementación de este cambio ha sido bastante positiva y la podemos ver en la ciudad respecto de los limpiavidrios”, afirmó.

Otro de los puntos que tendrá modificaciones importantes es el relacionado con los ruidos molestos, especialmente los encuentros de motos en distintos barrios de Neuquén, una problemática que genera constantes reclamos vecinales.

En ese sentido, el proyecto incorpora sanciones más severas y prevé incluso el secuestro de vehículos como pena. “Entendemos que va a ser la forma más efectiva de sancionar este comportamiento tan molesto en la ciudad”, indicó Fernández.

Limpiavidrios - (5) Claudio Espinoza

Microbasurales y contaminación visual

El nuevo Código de Convivencia también incluye cambios vinculados a la higiene urbana y la generación de microbasurales. La propuesta busca endurecer y clarificar las sanciones para quienes arrojen residuos en espacios públicos, aunque también incorpora una mirada orientada a la reparación del daño ambiental generado.

“Cambiamos el enfoque y ponemos el marco sancionatorio más claro y enfocado a la restauración y reparación del daño”, explicó la concejala.

Además, se sumó un tema que hasta ahora no estaba regulado en Neuquén: la contaminación visual. El proyecto contempla medidas vinculadas a los cableados en desuso y al uso de pantallas o cartelería que puedan generar molestias o incluso riesgos para la seguridad vial.

“Hoy no tenemos normado nada respecto de la contaminación visual y lo estamos incorporando”, detalló.

concejo-deliberante-neuquen.gif

Una ciudad en expansión

Durante la presentación, Fernández vinculó la necesidad de actualizar el código con el crecimiento acelerado que atraviesa Neuquén capital, especialmente en materia urbanística.

“No es lo mismo pensar una ciudad con una proyección de 10 o 15 edificios que una ciudad como la actual, donde hay alrededor de 150 proyectos en marcha y se habla de más de 1000 edificios en pocos años”, señaló.

Según explicó, esa transformación obliga a pensar nuevas herramientas y regulaciones para problemas que antes no existían o que tenían menor impacto en la vida cotidiana.

Cuándo podría aprobarse

Tras la presentación formal del proyecto, ahora comenzará la etapa de revisión legislativa y ajustes técnicos antes de que llegue al recinto.

La presidenta de la Comisión de Legislación indicó que todavía restan algunas observaciones y modificaciones menores, aunque el objetivo es avanzar rápidamente con el tratamiento.

“Queremos llegar a junio y poder contar ya con este nuevo Código de Convivencia de la ciudad”, adelantó.