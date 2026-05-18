Animales sueltos en rutas de Neuquén: secuestraron 14 caballos en un operativo policial

Fue en un operativo sobre las rutas 22, 40 y 7. La Policía pidió a los propietarios el resguardo de sus animales para prevenir accidentes de tránsito.

La presencia de animales sueltos sobre las rutas neuquinas volvió a encender las alarmas en distintos puntos de la provincia. Durante un operativo realizado por la Policía del Neuquén sobre las rutas 22, 40 y 7 , efectivos de distintas divisiones lograron secuestrar 14 caballos que circulaban sobre la cinta asfáltica y representaban un serio peligro para los automovilistas.

El procedimiento se desarrolló el viernes pasado entre las 10 y las 16 y estuvo coordinado por la Superintendencia de Seguridad de la Policía provincial. Participaron agentes de la división Brigada Rural de Aluminé, personal de la división Montada y Canes, quienes recorrieron un amplio tramo desde Arroyito hasta el paraje Auquinco, en la intersección de las rutas 40 y provincial 7.

El tema genera una creciente preocupación debido a los reiterados episodios registrados en los últimos meses y al riesgo permanente de accidentes viales graves provocados por la presencia de animales sobre las rutas.

animales sueltos en rutas neuquinas

El comisario Alejandro Medel explicó en diálogo con Canal 7 que el operativo fue ordenado por la Jefatura de Policía ante la reiteración de denuncias y situaciones peligrosas en distintos corredores viales de Neuquén.

“Consistió en la captura de animales que se encuentren sobre la cinta asfáltica”, detalló el jefe policial, quien precisó que el recorrido incluyó un amplio sector de la Ruta 22 y la Ruta 40 hasta llegar al paraje Auquinco.

Aunque inicialmente se difundieron imágenes de siete caballos secuestrados en la Ruta 40, Medel aclaró que el número total de animales encontrados fue mayor. “Hubieron alrededor de 14 animales secuestrados”, indicó.

Según explicó, algunos propietarios se acercaron durante el procedimiento para reclamar los animales. En esos casos, fueron infraccionados y luego recuperaron sus caballos. Sin embargo, otros animales permanecen bajo custodia policial porque sus dueños aún no fueron identificados.

“Por el momento no se han presentado los dueños de ocho animales”, sostuvo el comisario. Siete de ellos fueron capturados en la zona de Auquinco y otro sobre Ruta 40, a la altura de la cementera antes de llegar a Las Lajas.

Traslado de caballos

Todos fueron trasladados a la chacra policial de Bajada del Agrio, donde permanecen a disposición de los juzgados de paz intervinientes.

Secuestran y donan los caballos sueltos en las rutas.

Desde la fuerza remarcaron que la presencia de animales sueltos sobre rutas constituye una infracción y puede derivar en sanciones para los responsables. En este sentido, Medel recordó que existen distintas normativas que regulan la situación.

“Estamos trabajando con tres leyes bien definidas: la Ley Nacional de Tránsito 24.449, la Ley Provincial de Tránsito 2178 y la nueva ley 3507, que hablan todas en relación a los animales sueltos sobre rutas”, explicó.

Además, indicó que tanto la Policía como los municipios tienen facultades de control, mientras que el juzgamiento queda a cargo de los juzgados de paz o de faltas según la jurisdicción donde se produzca el secuestro.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es el estado de la infraestructura rural en sectores cercanos a las rutas. Según explicó el comisario, las causas que permiten que los animales lleguen hasta el asfalto son variadas.

“En algunos lugares no existe el alambre perimetral que debería haber sobre las rutas. En otros sectores se encuentran en muy mal estado”, afirmó.

También señaló que muchas veces los propios dueños dejan abiertas las tranqueras o no cuentan con guardaganados adecuados. “El animal por naturaleza tiende a buscar pasto y se va a esos sectores en los cuales no debería estar”, sostuvo.

caballos sueltos en la ruta 51 Mari Menuco.jpg

La problemática no es nueva en Neuquén. En distintas rutas provinciales y nacionales suelen registrarse incidentes vinculados con caballos, vacas y otros animales sueltos. En algunos casos hubo choques de gravedad y vehículos con importantes daños materiales.

Las autoridades consideran que el riesgo aumenta especialmente durante la noche o en horarios de baja visibilidad, cuando los conductores tienen menos margen de reacción ante la aparición repentina de un animal sobre la calzada.

Por eso, desde la Policía adelantaron que los controles continuarán en distintos puntos de la provincia. Según confirmó Medel, ya existen pedidos para reforzar operativos en la comarca petrolera y otras zonas de alta circulación vehicular. “Tenemos solicitudes tanto de la zona de Añelo y Rincón de los Sauces, como también sobre Ruta 237”, señaló.

La intención es intensificar los recorridos preventivos y retirar de inmediato a los animales que puedan poner en riesgo la seguridad vial.

Al mismo tiempo, las autoridades pidieron mayor responsabilidad a los propietarios rurales y productores ganaderos. “La idea es pedirle a los responsables que traten de resguardar sus animales”, remarcó el comisario.