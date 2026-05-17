El Bank of America instó a Take-Two Interactive a aumentar el precio del esperado lanzamiento. El CEO de la compañía justificó la medida por los altos costos de desarrollo.

GTA VI podría costar más de 80 dólares y redefinir el precio de los videojuegos

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI podría marcar un antes y un después en la industria de los videojuegos , no solo por su contenido, sino por su precio. Según reveló el Bank of America en una conferencia de inversores realizada en Las Vegas, el juego más esperado de la década podría costar más de 80 dólares, superando el estándar actual de entre 60 y 70 dólares que mantienen los títulos triple A desde hace una década.

La entidad financiera instó a Take-Two Interactive , empresa matriz del estudio Rockstar Games desarrollador de GTA, a fijar un precio superior a los 80 dólares. Según los analistas, esta decisión sería "saludable para la industria" considerando los elevados costos de producción que demandan los videojuegos de última generación.

En la misma conferencia, Strauss Zelnick , CEO de Take-Two Interactive, defendió la posibilidad de aumentar los precios. El ejecutivo argumentó que los juegos mantuvieron el mismo rango de precio durante la última década, mientras los costos de desarrollo se multiplicaron.

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El debate sobre los costos de producción

El desarrollo de GTA VI lleva aproximadamente 10 años en producción, con un equipo de más de 500 empleados directos de Rockstar, además del trabajo tercerizado. Esta inversión millonaria justificaría, según la empresa, un precio superior al estándar actual. Los títulos triple A como God of War o Red Dead Redemption requieren entre 5 y 10 años de desarrollo, con equipos numerosos trabajando de forma constante.

La propuesta generó reacciones encontradas entre jugadores y expertos de la industria. Mientras algunos comprenden el aumento para un título de la magnitud de GTA VI, muchos cuestionan que esto establezca un nuevo estándar para todos los videojuegos.

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En noviembre de 2026 podría ser la preventa del GTA VI, aunque ya sufrió dos retrasos. El juego representa uno de los lanzamientos más esperados de la historia de los videojuegos, con una expectativa acumulada de varios años.