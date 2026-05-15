Operativo policial por una mujer en un auto que parecía abandonado, en pleno Paseo de la Costa

El auto estaba estacionado sobre la línea amarilla. La persona fue trasladada en ambulancia al hospital para su atención urgente.

Esta mañana una diligencia policial de rutina por un auto mal estacionado derivó en un operativo más complejo cuando el personal de tránsito encontró que había una persona encerrada en su interior. Al constatar el estado de salud debilitado convocaron a personal médico.

El auto, un Fiat Stylo negro con vidrios polarizados parecía simplemente abandonado en el lugar. Estaba estacionado cerca del río en calles Democracia y Olascoaga , sobre una línea amarilla y obstaculizaba la utilización de la rampa.

Por ese motivo, en horas de la mañana una persona advirtió a tránsito para que se libere el sector y le aplique una multa. Pero la intervención realizada cerca de las nueve de la mañana terminó en una emergencia sanitaria al observar que había una mujer que parecía desvanecida en el asiento de la conductora.

operativo mal estacionado

Al abrir la puerta constataron que la mujer tenía signos vitales pero estaba en estado de descompensación. Luego lograron contactarse con su hija quien indicó que su madre tomaba medicación psiquiátrica.

De esta manera, convocaron a una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) quienes la ingresaron en una camilla para que pudiera recibir atención urgente.

Operativo insólito en un conocido local de hamburguesas: dos borrachos se pelearon

Dos automovilistas alcoholizados protagonizaron una violenta pelea durante la madrugada en un local de Mostaza cuando ambos quisieron entrar en el mismo momento al estacionamiento. El conflicto entre los borrachos escaló al punto de la violencia física.

El comercio ubicado en frente a la Avenida Mosconi que permanece en obra, en la zona de calles Perticone y Río Negro, fue escenario del episodio a las siete de la mañana, horas más tarde del horario en que se concentra la denominada “post salida” de los boliches.

Anteriormente, esta madrugada también se registraron incidentes en Belgrano casi Avenida Argentina cerca del local bailable Shelter.

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Cómo terminó la violenta pelea

El episodio se desencadenó cuando ambos conductores intentaron ingresar con sus vehículos a un local comercial que permanece abierto durante la madrugada y que suele recibir a jóvenes y clientes tras el cierre de los boliches.

Según informó LU5, fueron los propios empleados del comercio quienes realizaron el llamado a la Policía al advertir la escalada del conflicto en la parte externa. Los móviles estacionaron a la salida y acudieron varios efectivos.

Al arribar, el personal policial separó a los hombres que presentaban lesiones visibles: uno de los involucrados con manchas de sangre en la remera. Además observaron daños provocados durante la pelea, ya que tiraron mesas de la parte de afuera del local.

Los borrachos fueron multados

En el procedimiento se constató que ambos automovilistas se encontraban bajo los efectos del alcohol: los test de alcoholemia arrojaron resultados positivos en los dos casos.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue que uno de los hombres estaba acompañado por dos jóvenes menores de edad al momento del incidente.

Debido al estado de ebriedad, para retirar su auto, uno de los hombres llamó a un familiar mayor de edad que arribó a los cuarenta minutos. Por su parte, el otro conductor debió esperar más tiempo para llevarse su vehículo.