Muy borrachos y armados circulaban en un auto cuándo fueron interceptados por la policía

El test de alcoholemia dio valores muy elevados al conductor y su acompañante.

El operativo tuvo lugar sobre las rutas de la provincia.

En un nuevo operativo la Policía de la provincia de Neuquén interceptó y demoró a dos personas que circulaban a bordo de un automóvil sobre una ruta regional con alcohol en sangre y armas en su poder.

La División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur secuestró el revólver y un vehículo Ford Fiesta gris en el marco de la causa por presunta infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino.

El hecho ocurrió el 26 de abril, alrededor de las 19, cuando personal policial interceptó el auto sobre la Ruta Provincial N° 52, a unos mil metros de su intersección con la Ruta Provincial N° 62. Al momento de identificar a los ocupantes, el conductor manifestó claros signos de ebriedad y explicó que no poseía la documentación del vehículo.

Durante la inspección exterior del Ford Fiesta, los efectivos observaron un arma corta tipo revólver de tonalidad cromada con cachas negras. Al consultar al conductor por los papeles correspondientes, indicó no contar con la credencial de legítimo usuario ni tenencia. Por este motivo, ambos sujetos fueron aprehendidos y trasladados a la unidad policial interviniente.

borrachos y armados neuquen 2 Gentileza: Policía de la provincia de Neuquén.

Borrachos y al volante

Posteriormente, personal de Tránsito de Junín de los Andes realizó el test de alcoholemia que arrojó resultados positivos: 2,06 g/l para el conductor y 1,49 g/l para el acompañante.

Por pedido de la Fiscalía interviniente, ambos sujetos fueron detenidos y el vehículo fue secuestrado. Además, se tramitó la correspondiente orden y con intervención de personal de Criminalística, se llevó a cabo la requisa del Ford Fiesta, que arrojó resultado positivo.

Se procedió al secuestro de un revólver calibre 44 Magnum, marca Trompia, en aparente estado de funcionamiento, sin cartuchos en su tambor.

borrachos y armados neuquen 2 (1) Gentileza: Policía de la provincia de Neuquén.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar la situación procesal de los involucrados.

Robó una vivienda y terminó demorado

Un rápido operativo de la policía permitió demorar a un hombre armado que intentó robar en una vivienda de la localidad de Centenario. Gracias a la alerta por la presencia de un intruso detectado por cámaras de seguridad, personal de la Comisaría 52° logró frustrar el delito.

El hecho ocurrió cerca de las 11:50, cuando efectivos de la Guardia de Prevención recibieron un llamado telefónico que advertía sobre un individuo dentro de un domicilio particular. De inmediato, un móvil motorizado se dirigió al lugar para intervenir.

Al llegar, los uniformados observaron al sospechoso cuando intentaba escapar por el fondo del inmueble, luego de haber saltado un paredón. Pese a la voz de alto, el hombre continuó su huida y, en ese contexto, extrajo un arma de fuego, lo que generó una situación de alto riesgo.

intento de robo en casa armado centenario

Sin embargo, gracias a la rápida reacción policial, el sujeto fue reducido en pocos segundos, sin que se registraran personas heridas.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar un teléfono celular que el individuo había sustraído, luego de provocar daños en una ventana frontal para ingresar a la vivienda.

Además, se secuestró un revólver en condiciones de uso, cartuchos, una pinza, prendas de vestir y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación. El hombre quedó demorado y a disposición de la Justicia.

En el lugar trabajó personal del Departamento Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para avanzar en la causa.