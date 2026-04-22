Sigue la polémica en Neuquén: un colegio privado sumará policía y seguridad privada en la institución

La preocupación por amenazas y mensajes violentos en los establecimientos educativos sigue. Tres colegios de la provincia aplicaron protocolos.

Crece la preocupación en Neuquén y la región ante los reiterados casos de amenazas de tiroteos en las escuelas de la provincia . Este miércoles por la mañana, se conoció la medida que adoptó un conocido colegio privado. Se trata del Instituto Pablo VI , que dispuso que sus estudiantes asistan a clases llevando los útiles dentro de bolsas de nylon.

La decisión busca reforzar los controles en el ingreso y modificar la dinámica habitual dentro del establecimiento. La medida fue informada a través de una comunicación oficial enviada a las familias, donde se indica que comenzará a regir desde el jueves 23.

En concreto, el uso de bolsas transparentes permitiría una revisión más ágil de los elementos que ingresan al colegio , en un escenario donde las instituciones educativas vienen reforzando medidas preventivas ante situaciones de riesgo.

colegios, útiles en bolsas (1)

Sin mochilas y con policías

Esta tarde, se supo que otro reconocido colegio privado de la capital decidió tomar medidas para prevenir amenazas y conflictos. A través de un comunicado, firmado por el equipo de gobierno y conducción escolar, se informó a las familias las nuevas disposiciones.

Se trata del Colegio Bautista Amen, que informó que a partir de mañana, contarán con “la presencia de un móvil policial en la entrada y salida de los estudiantes”. Además de la seguridad privada que asiste en el establecimiento con el objetivo de “garantizar la normalidad y seguridad de la jornada escolar”.

En otro punto de la nota, explican que los estudiantes “ingresarán únicamente con su carpeta o cuaderno, y su cartuchera” y, de ser necesario, “pueden traer también sus loncheras para el almuerzo; las mismas serán revisadas al ingresar”.

Desde la conducción aseguraron que este jueves será un día normal de clases con nuevas medidas y cerraron: “Reafirmamos la importancia del acompañamiento de las familias, promoviendo el diálogo preventivo de estas prácticas. La familia no es un espectador, es parte de la solución”.

Colegio AMEN

No podrán ir al baño en horario de clases ni utilizar mochilas

Otro establecimiento de la provincia, en este caso público, definió lineamientos para proteger la seguridad de los estudiantes. Se trata del CPEM N° 34, que informó que este miércoles “se detectaron intervenciones en espacios de nuestra institución, como así también de manera virtual en redes sociales”.

Rápidamente se activaron los protocolos con intervención de Supervisión y el Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE). Además se realizó la denuncia policial.

COLEGIO PABLO VI ALTA BARDA -VALIDA 1200-

Ante estos hechos de gravedad, el colegio tomó drásticas medidas. Los alumnos “no podrán asistir con mochilas, deberán traer los útiles escolares en mano o en bolsas transparentes de nylon”. Asimismo, no podrán ir al baño en el horario de clases, solo en el recreo.

Por último, los directivos aseguraron que están abordando la situación con responsabilidad y en articulación con las autoridades educativas para desalentar “toda manifestación de violencia y toda amenaza contra la vida”.