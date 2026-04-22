Condenaron a dos hombres por tirotear una vivienda y herir a un adolescente

El adolescente tenía 17 años al momento del hecho y fue baleado mientras estaba con su familia en la vía pública.

Dos hombres fueron condenados por un grave hecho de violencia en Centenario ocurrido a fines de 2025. A uno de ellos se le sumó también una acusación de tenencia de droga para comercialización y fue sentenciado a una prisión efectiva.

En una audiencia de procedimiento abreviado realizada el martes, un juez avaló el acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal y condenó a Emanuel Veroiza Sáez y José Sebastián Barros por un ataque a tiros cometido en Centenario y, en el caso del primero, también por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Por la fiscalía intervinieron la fiscal del caso de Homicidios Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry y, por la fiscalía de Narcocriminalidad, el asistente letrado Pablo Jávega.

De acuerdo con la acusación, el hecho principal ocurrió el 1 de noviembre de 2025, cerca de las 7 de la mañana, en inmediaciones de las calles Natalio Burd y Gabriela Mistral, en el barrio Huemul de Centenario. En ese contexto, los imputados dispararon con armas de fuego contra un adolescente de 17 años, quien resultó gravemente herido y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Además, al momento del ataque, también efectuaron disparos hacia la vivienda de la víctima, donde se encontraban familiares, sin llegar a lesionarlas.

Agustina Harry, asistente letrada- Guadalupe Inaudi, fiscal del caso

Los detalles del acuerdo

Como resultado del acuerdo de responsabilidad y pena, el juez Juan Kees declaró a ambos imputados -tras escuchar su consentimiento- como responsables del delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, como coautores, en concurso real con abuso de armas.

A su vez, Emanuel Veroiza Sáez fue condenado por dos hechos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a partir de dos allanamientos en los que se le secuestró 27 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada, 32 plantas de cannabis, 89 gramos de marihuana fraccionada y otros elementos vinculados a la venta de droga.

Patrullero policia de Neuquén Centenario.jpg La Policía de Centenario tiene un arduo trabajo.

Las condenas acordadas por las partes y homologadas por el juez fueron de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo para Veroiza Sáez, y 2 años y 3 meses de prisión de ejecución condicional para Barros, con reglas de conducta.

Estas pautas de conducta incluyen no cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes y reportarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada.

Una vez concluida la audiencia, y en función de la pena impuesta, se ordenó la detención de Veroiza Sáez para que comience a cumplir la condena.

Ataque a tiros en Centenario dejó un herido

En enero, salió a la luz otro ataque a tiros que se produjo en Centenario y dejó el saldo de un herido grave. El responsable de la agresión fue demorado y le secuestraron un arma.

Según consignó Centenario Digital, la agresión armada tuvo lugar la madrugada del 1° de enero, en el sector de calles El Salvador y Juana Azurduy del barrio Eluney. Allí acudió personal policial tras recibir un alerta de vecinos que dijeron oír disparos.

Al arribar a la escena, los efectivos de la Comisaría 52 encontraron a un hombre tendido en el suelo y con una herida de arma de fuego en la pierna derecha. Aunque el hombre estaba consciente, le urgía ser atendido y, ante la demora de la ambulancia que se convocó, vecinos decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Hospital Natalio Burd.

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Afortunadamente, se encontraba fuera de peligro, aunque con una fractura de tibia, por lo que la causa se caratuló como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

Tras un rápido trabajo de investigación, al día siguiente del hecho durante un allanamiento, se pudo dar con el autor de las agresiones y demorarlo.