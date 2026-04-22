La verdad sobre el correo electrónico de la Línea *910 para bloquear celulares: ¿Son reales?

En los últimos días comenzó a llegar un mail que promociona el servicio de bloqueo de celulares robados, y desató la alarma sobre una posible estafa.

El mensaje hacía mención a la Línea *910 y era enviado desde el Ministerio de Seguridad.

En los últimos días comenzaron a llegar a las casillas de correo, un mail que decía ser del gobierno pero que desconcertó y puso en alerta a los argentinos sobre una posible estafa . Bajo el asunto: "¿Te robaron o perdiste el celular? ", el mensaje hacía mención a la Línea *910 y era enviado desde el Ministerio de Seguridad.

Rápidamente comenzó a circular a través de redes sociales y portales de noticias que se trataba de una estafa digital, ya que el mail utiliza la dirección " [email protected] " , y promocionaba el funcionamiento del servicio que existe, y que es impulsado por el Gobierno Nacional con el objetivo de bloquear tu línea de celular en caso de robo.

Las primeras informaciones indicaban que se trataba de una estafa diseñada para robar datos o instalar software malicioso en el dispositivo de la víctima. Al final del anuncio aparecían dos opciones con las que el usuario puede interactuar: "Ver más" y "Desuscribirme". Según indicaban, ambas conducirían a un enlace malicioso para robar datos bancarios o tu identidad.

¿Es real el mail de la línea *910?: la explicación del Gobierno

Frente a las dudas que surgieron a raíz de este mail, desde Chequeado confirmaron que no era una estafa sino que el mail era real y oficial del Gobierno.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que fue enviado por Presidencia de la Nación: "El mail es de Presidencia. También salieron mensajes de texto SMS. No es una estafa", indicaron.

linea 910 verdadero

A su vez, se pudo constatar que el botón de "Ver Más"- que aparece al final del mail - y a través del cual la persona puede interactuar, efectivamente es un enlace que lleva a un sitio oficial de Presidencia, que brinda mayor información sobre la Línea *910.

Lo mismo ocurre con el enlace al final del correo que invita a "desuscribirse". El mismo lleva a un sitio web para dar de baja el correo del listado de mails. No se trata de un sitio web malicioso, ni se piden datos personales.

Efectivamente, el mensaje fue enviado desde la casilla "[email protected]" y lleva como asunto "¿Te robaron o perdiste el celular?". En su contenido, explica el funcionamiento del servicio: "Línea *910. Bloqueá tu línea y tu celular en un solo paso".

Al finalizar, explica que "Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal. Con un solo llamado, desde cualquier equipo, das de baja la línea y bloqueás el celular".

Qué se sabe sobre la Línea 910 para bloquear celulares

La línea *910 es un servicio gratuito, disponible en todo el país y operativo las 24 horas, los 7 días de la semana. Ante un robo o extravío, cualquier persona puede llamar desde cualquier teléfono y bloquear su equipo de manera inmediata, dejando inutilizable tanto el dispositivo como la línea.

estafas-virtuales-Jubilados-celular Las autoridades recomendaron no brindar datos personales por teléfono y denunciar cualquier intento sospechoso.

La línea fue relanzada y presentada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en mayo de 2025. La exministra indicó que el sistema está integrado con las compañías telefónicas, quienes al recibir la denuncia bloquean el IMEI (código único del equipo), dejando inutilizado el celular a nivel nacional.

Recomendaciones para tener en cuenta por posibles estafas a nombre del Gobierno

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación comparten una serie de consejos a tener en cuenta para evitar caer en estafas en Internet.

Algunos de ellos consisten en: