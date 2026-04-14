Inesperada estafa: lo imputaron por transferirse millones de pesos desde las cuentas de dos amigos

El hombre también transfirió dinero de los amigos a la cuenta de su mamá. Uno de los amigos le había pedido ayuda con una transferencia.

Un hombre de Buta Ranquil fue acusado de cometer una estafa contra dos personas tras realizar transferencias desde sus cuentas de Mercado Pago hacia la suya. La maniobra resultó más que inesperada para las víctimas que eran dos amigos del imputado identificado como M.F.C.A. quien habría cometidos los hechos al visitar la casa de sus amistades.

La fiscal del caso, Natalia Rivera, calificó la conducta como estafa en concurso real. El juez de Garantías Eduardo Egea dio por formulados los cargos y estableció un plazo de un mes para la investigación.

Rivera remarcó que mediante estas maniobras el imputado dispuso de dinero ajeno de forma ilegítima y explicó que la imputación se concretó luego de un extenso proceso de mediación penal que no logró un acuerdo entre las partes.

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Usó la cuenta de su madre para la estafa

Según la acusación fiscal, el episodio más reciente ocurrió en agosto, cuando el imputado visitó a A.A.U. en su vivienda. Cerca de la una de la madrugada, aprovechó que el dueño de casa se ausentó momentáneamente para ir al baño, tomó su celular, ingresó a la aplicación de Mercado Pago y efectuó tres transferencias hacia su propia cuenta por un total de 960 mil pesos.

La fiscal también describió un hecho previo ocurrido en febrero. En esa ocasión, N.A.M. le solicitó ayuda para transferir dinero desde la misma plataforma, luego de haber recibido un crédito, con el objetivo de enviarlo a su cuenta del Banco Provincia.

De acuerdo con la investigación, el acusado se valió de esa confianza para concretar sin autorización dos transferencias por 200 mil pesos a una cuenta del Banco Nación cuya titularidad corresponde a su madre.

Estafa de salón: engañaba a la gente con el alquiler para eventos en cercanías al río

Una investigación por estafa iniciada durante diciembre del año pasado por el personal de la Dirección de Delitos de la Policía de Neuquén permitió la demora de dos personas con pedido de captura vigente, tras el allanamiento de un domicilio en el oeste neuquino.

Según la denuncia radicada, los estafadores utilizaban de fachada el supuesto alquiler de un salón de eventos que ofrecían a través de las redes sociales para atraer posibles víctimas. El espacio publicitado se ubicaba en cercanías a la zona balnearia de la costa del río Limay lo que representaba una oportunidad imperdible para los interesados.

Una vecina de la ciudad, confió en la oferta y transfirió más de un millón de pesos a los delincuentes. Sin embargo, cuando llego el día de utilizar el lugar, la víctima no pudo hacer uso del mismo y tampoco recibió la devolución del dinero abonado.

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Tras ser notificados de la situación, las autoridades policiales iniciaron las tareas investigativas correspondientes, en colaboración con la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Allanamientos en el oeste neuquino

Una vez avanzada la investigación, se realizó un allanamiento en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde se logró identificar y demorar a dos personas mayores de edad. Al momento de regístralas, la policía constató que ambas tenían pedidos de captura vigentes por causas de estafa similares.

Además, durante el procedimiento secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés relacionada con la causa. Respecto a los involucrados, quedaron a disposición de la Justicia, continuando las actuaciones correspondientes.

Desde la Policía recuerdan a las personas certificar la veracidad de cualquier tipo de compra o alquiler ofrecido mediante internet y redes sociales.