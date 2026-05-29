Recapturaron a un delincuente prófugo pero sigue la búsqueda de otro: ¿De quién se trata?

La Policía dejó sin efecto la búsqueda de Alexis Hernández. Quienes posean información sobre el paradero de Riquelme pueden contactarse con las autoridades.

La Policía de Neuquén informó que uno de los dos hombres que eran buscados por la Justicia en el marco de pedidos de ubicación y aprehensión ya fue encontrado. Sin embargo, la búsqueda del segundo prófugo , Luciano Riquelme, de 31 años.

El recapturado es Alexis Matías Hernández, de 36 años, quien fue hallado el pasado 19 de mayo por personal de Comisaría Segunda. La confirmación fue realizada por fuentes policiales consultadas por LM Neuquén , aunque por el momento no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se concretó su localización.

La difusión de ambos pedidos de ubicación forma parte de una estrategia habitual de las fuerzas de seguridad que gracias a los medios de comunicación busca intentar obtener información de la comunidad que permita localizar a personas con requerimientos judiciales vigentes.

Continúa vigente la búsqueda de Riquelme

Mientras que la situación de Hernández ya quedó resuelta tras ser encontrado por efectivos policiales, fuentes de la fuerza confirmaron que el pedido de ubicación y aprehensión Luciano Nicolás Riquelme continúa vigente y que cualquier dato que permita dar con su paradero sigue siendo de interés para la investigación.

De acuerdo a lo relevado por este medio, Riquelme cuenta con una condena firme dictada por la Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial de Neuquén. Por el momento, desde la Policía indicaron que no ampliarán la información vinculada a la búsqueda.

De acuerdo con el Boletín Oficial, mediante la sentencia de acuerdo pleno N° 11130 del 29 de febrero de 2024, Riquelme fue condenado a un año y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de una serie de delitos contra la propiedad. Entre ellos figuran hurto de un auto dejado en la vía pública, robo simple, robo agravado en grado de tentativa y encubrimiento.

profugo

El cómputo judicial estableció que la pena se extinguirá el 12 de octubre de 2025, mientras que la libertad condicional estaba prevista para el 12 de octubre de 2024 y la libertad asistida para el 12 de julio de 2025.

Desde la fuerza provincial indicaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre la ubicación debe comunicarse de inmediato con la Policía. En los afiches difundidos se consignan teléfonos de contacto vinculados al Departamento de Asistencia y Ejecución de Medidas y a dependencias policiales para recibir información.

En el caso de Riquelme, quienes puedan aportar información sobre el paradero podrán comunicarse con el Departamento de Asistencia y Ejecución de Medidas al teléfono (299) 4569787 o con la Comisaría 41 al (299) 4431931.

Un prófugo de la Justicia de Mendoza fue capturado en el centro de Neuquén

Personal policial de la Comisaría Primera detuvo este miércoles a un hombre que contaba con un pedido de captura activo emanado de la justicia de la provincia de Mendoza.

El procedimiento se desarrolló en horas del mediodía del jueves en inmediaciones de las calles Sargento Cabral y Fotheringham, cuando efectivos policiales que realizaban patrullaje preventivo advirtieron la presencia de dos personas y procedieron a su identificación. Al compulsar los datos de uno de los hombres, se constató que el mismo registraba un pedido de captura vigente requerido por la justicia de San Rafael, en el marco de una causa por lesiones leves.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera, quedando a disposición de las autoridades competentes. Posteriormente, la Fiscalía local de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual confirmó el interés del Poder Judicial de Mendoza en el caso y se informó que se coordinarán los trámites de extradición correspondientes.