Cerro Chapelco lanzó su venta de pases para la temporada de invierno 2026

Chapelco lanza la venta de pases Flexi para la temporada invernal 2026 con una tarifa inicial de $160.000 el pase diario.

El invierno está cada vez más cerca y Chapelco se prepara para recibir una temporada histórica donde los visitantes se encontrarán con un centro de esquí totalmente renovado y moderno.

La gran estrella de la temporada será la nueva Telecabina para 10 personas que unirá la Base con la cota 1600 en apenas cinco minutos, contando con una capacidad de transporte de 3.000 personas por hora. Este nuevo medio de elevación permitirá reducir sustancialmente los tiempos de espera maximizando el disfrute en la montaña.

Una gran novedad que los visitantes disfrutarán al llegar al Centro de Esquí es el estacionamiento totalmente pavimentado y con mayor capacidad, habiéndose casi duplicado la cantidad de vehículos con respecto a las temporadas anteriores. Una inversión muy demandada por los esquiadores que este año se hace realidad.

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Algo nuevo que llega a la Argentina de la mano de Chapelco son los SMART LOCKERS, donde los clientes podrán adquirir vía web por una determinada cantidad de días espacio de guardado para sus equipos en el mismo centro de esquí, al cual podrán acceder con la misma tarjeta del pase en un edificio especialmente construido para este servicio.

Además, habrá nuevos servicios como un Rental en la Base totalmente renovado con más de 2.000 equipos a estrenar, el Restaurante “La Base” con nuevo diseño y nuevo concepto gastronómico, una cafetería con productos artesanales, local exclusivo para Escuela, el histórico y tradicional punto de venta de pochoclos y otras novedades que ponen a Chapelco al nivel de los mejores centros de esquí del mundo.

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La cota 1600 también es parte de esta renovación y tendrá un nuevo centro comercial con servicios de cafetería, kiosko, lockers inteligentes para mochilas, oficina de ventas de Escuela, servicio de fotografía y más.

En la montaña se hizo un gran trabajo en pistas y esta temporada ya se podrán apreciar los nuevos cañones de nieve desde cota 1400 hasta la base, continuando con la renovación y modernización de infraestructura iniciada en 2025.

No esperes más para ser parte del nuevo Chapelco. Desde hoy, en la web https://tienda.cerrochapelco.com.ar/ ya se pueden adquirir los pases Flexi, los cuales podrán usarse en cualquier momento de la temporada invernal 2026 tanto en días consecutivos como alternados.

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