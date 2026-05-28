Sigue la tolerancia cero en el Estado neuquino: hizo un certificado trucho para su hermana y la echaron

Era enfermera en el hospital de Zapala y falsificó una justificación para que su hermana pudiera acreditar un faltazo. Qué dijo la mujer en su defensa.

La purga de ñoquis e indisciplinados que implementó el gobierno de Rolando Figueroa sigue adelante. Ahora se conoció un caso muy particular: el de una enfermera que falsificó un certificado médico, para que su hermana pudiera justificar un faltazo. Como consecuencia, la echaron de la administración pública provincial.

Según pudo saberse al respecto, la sanción de cesantía recayó sobre la ahora ex agente Caren Noemí Baeza , quien se desempeñaba como enfermera del Hospital “Jorge Juan Pose” de Zapala . El 16 de mayo de 2024, la subsecretaría de Salud del ministerio homónimo le inició el sumario administrativo que decantó en su despido.

Los auditores dieron por acreditado que la enfermera confeccionó dos certificados médicos apócrifos, que fueron fechados el 12 de diciembre de 2023. Los certificados estaban a nombre de una médica que los había dejado firmados por si sobrevenía alguna emergencia y aquel día no trabajó en el centro de salud al que se hizo mención. Ese día, la médica no hizo consultorio ni guardia; y la enfermera aprovechó dicha circunstancia. En su declaración, la médica dijo que no conocía a la falsa paciente y que la letra no era suya.

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Qué dijo en su declaración

La confirmación llegó con la declaración en la que la propia Baeza, reconoció su indisciplina. En el documento oficial consta que, en su descargo escrito, expuso -entre otras cosas- lo siguiente: “Pido disculpas por mi accionar, asumo la responsabilidad del error cometido (…) actué sin pensar, sin medir las consecuencias de mis actos. El día 12/12/2023 recibí un llamado telefónico de mi hermana, Maliqueo Carla, solicitando ayuda, ya que necesitaba un certificado médico debido a que faltó a su trabajo para asistir al acto escolar de fin de año de su hijo”.

“Debido a que tenía certificados médicos firmados, abusé de la confianza y confeccioné dicho certificado. Realicé dos certificados, uno de los cuales estaba mal escrito, por lo que debí rehacerlo, entregando ambos a mi hermana. Tiempo más tarde (dos días) recibimos un llamado telefónico de la Dra. solicitando información sobre dicho suceso, momento en el cual asumí que había sido yo quien realizó dichos certificados, informándole además que mi compañero D. G. no tenía conocimiento de la situación. Posteriormente, comenté lo sucedido a mi jefa inmediata, A. B., a fin de que estuviera al tanto de lo ocurrido, entendiendo que se trata de un hecho grave. Lamento profundamente lo sucedido; fue un acto impulsivo por querer ayudar a un familiar, sin medir las consecuencias de mis actos”.

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En el expediente también consta la declaración del comisario S. P. de la División Tránsito Zapala, quien manifestó que el 12 de diciembre de 2023 se presentó Baeza, quien entregó un certificado médico en el que se indicaba reposo laboral por 72 para su hermana. Pero, al advertir irregularidades en el certificado, el oficial se comunicó con la doctora y salió a la luz el frustrado engaño.

En el documento se dejó en claro que, con su inconducta, la enfermera transgredió el principio de buena fe y afectó de manera irreparable la confianza esencial para sostener una relación laboral.