Qué dijeron la clienta y sus padres sobre la violenta pelea en un almacén de Neuquén

Tras la viralización de la pelea en un comercio de Neuquén, los padres y la joven involucrada aseguraron que todo comenzó por reiterados malos tratos.

El video de la pelea entre una clienta y una cajera de un comercio de Neuquén sigue generando repercusiones. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales y fueron replicadas por medios de todo el país, muestran una discusión que escala rápidamente hasta terminar a golpes dentro de un negocio del barrio Islas Malvinas.

Después de que el caso se transformara en uno de los temas más comentados de los últimos días, LM Neuquén habló con los padres de la joven que protagonizó la pelea y también accedió a un video que ella misma publicó en sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

Tanto la familia como la propia clienta sostienen que la discusión no comenzó ese día, sino que era la consecuencia de una serie de situaciones previas de maltrato que, aseguran, sufrían desde hacía tiempo por parte de la empleada del local.

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Elizabeth, la madre de la joven aseguró que la difusión masiva de las imágenes los tomó por sorpresa y afirmó que el principal perjuicio lo sufrió su hija, cuya identidad quedó expuesta públicamente.

"Lo que más nos duele es que la única cara que se ve claramente es la de mi hija. Todo el mundo la reconoce y opina sin saber qué pasó antes", expresó.

Según relató, el conflicto se originó a partir de situaciones que habrían vivido dos de sus hijas menores de edad cuando solían concurrir al comercio en cuestión. Indicó que una de ellas tiene una discapacidad vinculada al aprendizaje.

"La pelea fue por mis hijas. Ellas iban a comprar y venían diciendo que las trataban mal. No era algo de una sola vez, era algo que se repetía", sostuvo. De acuerdo con su relato, el día del incidente las adolescentes volvieron a sentirse mal atendidas y se lo comentaron a su hermana mayor, de 23 años.

Pelea despensa

La madre contó que su hija mayor trabaja en atención al público y que se cansó de escuchar que las trataban mal a sus hermanas y decidió ir a reclamar. La mujer aseguró que la intención inicial de su hija era manifestar su descontento por la atención recibida y no iniciar una pelea.

"Ella no fue a buscar piñas. Fue a reclamar algo que consideraba injusto. Después la situación se descontroló", afirmó.

La versión sobre el origen del conflicto

Elizabeth y Pablo, los padres de la clienta sostienen que en los videos que se difundieron falta parte de la secuencia previa a la pelea. Según la madre, en una parte que no se escucha claramente en las grabaciones, la empleada habría realizado un comentario despectivo hacia las adolescentes.

"En el video se escucha fuerte a mi hija porque habla más alto, pero no se escucha lo que le dicen del otro lado. Hay cosas que quedaron afuera y eso hace que todo parezca distinto", señaló.

También afirmó que la relación con la trabajadora del comercio ya era tensa desde hacía tiempo. "Nos pasaba a nosotros mismos. Íbamos a comprar y nos ignoraba, golpeaba la mercadería contra el mostrador, daba el vuelto sin mirar. Veíamos cómo atendía a otras personas y con nosotros era diferente", aseguró.

La mujer aclaró que nunca conocieron personalmente a la empleada ni saben por qué, según su percepción, existía ese trato diferencial.

La madre también afirmó que su hija resultó lesionada durante la pelea y que realizó la denuncia correspondiente.

"Le quedaron marcas en la cara por las uñas y una lesión en una oreja. La llevamos a una salita para que la revisaran y le hicieron un certificado médico", relató.

Además, indicó que fueron ellos quienes solicitaron la presencia policial en el lugar. "Nosotros llamamos a la Policía. Hicimos la denuncia porque entendíamos que correspondía", afirmó.

Despensa de la Pelea (3)

Más allá de la investigación judicial o contravencional que pudiera surgir, aseguró que el mayor impacto se produjo después de la viralización de las imágenes.

"Lo peor fue todo lo que vino después. Mi hija trabaja, tiene compañeros, jefes, una vida normal. De golpe todo el mundo empezó a mandarle el video", contó.

Otro de los planteos de la familia está relacionado con la circulación de las grabaciones. Los padres consideran que la publicación de los videos terminó exponiendo innecesariamente a la joven, y a sus hermanas, y sostienen que las imágenes difundidas no muestran el contexto completo.

"Una pelea debería haber quedado ahí. No entendemos por qué terminó en todos los canales y en todas las redes", expresó la madre. También manifestó su preocupación por la aparición de imágenes del segundo video donde aparecen sus dos hijas menores de edad.

pelea almacen GIF

"Lo que nosotros queremos es que esto termine. No queremos que se siga viralizando porque ya se convirtió en una pesadilla para toda la familia", señaló.

La explicación de la joven clienta

Horas después de que el video se multiplicara en redes sociales, la propia protagonista publicó un descargo para explicar su versión de los hechos. "Vengo a aclarar mi versión sobre la pelea del video que se está difundiendo por todos lados porque se está hablando mucho sin contexto", comenzó diciendo.

La joven insistió en que su presencia en el comercio tuvo como objetivo reclamar por la atención que recibían sus hermanas y no generar una confrontación física.

"Yo no fui a pelear por pelear. Fui porque estaba cansada de una situación que venía pasando hace bastante tiempo", afirmó.

El descargo de la clienta que se agarró a las piñas con la cajera

Según explicó, una de sus hermanas tiene una discapacidad y ambas habrían sufrido reiterados malos tratos cuando iban a comprar.

"El respeto tiene que ser igual para todos. Yo sé lo que es trabajar en atención al público porque lo hice durante años. Podés estar cansado o tener problemas, pero no podés tratar mal a la gente", sostuvo.

Uno de los puntos centrales de su descargo fue cuestionar el contenido de las grabaciones que circularon masivamente. "El video no muestra todo. No se escucha todo lo que se dijo ni muestra todo lo que pasó", aseguró.

Incluso afirmó que el enfrentamiento continuó después del fragmento que se viralizó. "Después de lo que se ve seguimos peleándonos. Ella me amenazó con que me iba a apuñalar y me dijo un montón de cosas que no aparecen en las grabaciones", manifestó.

La joven remarcó que una grabación parcial puede ofrecer una visión incompleta de los hechos. "Una grabación cortada no cuenta toda una historia", insistió.

Despensa de la Pelea (2)

Durante su mensaje, también cuestionó la reacción de la empleada frente a su reclamo. "Podría haber reaccionado de otra manera, haber llamado a la Policía o preguntado qué había pasado. Pero eligió actuar con violencia", expresó.

Según relató, cuando intentó plantear el problema, la cajera le respondió que debía hablar directamente con su hermana. "Ella me decía que era problema de mi hermana. Pero mi hermana es menor de edad y por eso fui yo", explicó.

La joven reconoció que no se siente orgullosa de que la situación haya terminado en una pelea física, aunque insistió en que decidió contar su versión porque considera que el video difundido no refleja completamente lo ocurrido.

"No estoy orgullosa de que todo haya escalado de esa manera. Pero tampoco me voy a quedar callada", concluyó.