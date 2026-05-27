Mamás en Acción: una organización que nació para luchar contra los dealers

El grupo de madres y padres lleva adelante denuncias contra vendedores de droga que captan menores. En la zona ya realizaron dos presentaciones formales.

La organización lucha contra la droga y sus efectos en los adolescentes.

La preocupación por el crecimiento del consumo de drogas y la captación de adolescentes por parte de bandas narco encendió las alarmas en una localidad de la provincia de Neuquén . Frente a una realidad que -aseguran- “ya no puede ocultarse”, un grupo de madres y padres decidió organizarse.

Así nació “Mamás en Acción” con el objetivo de avanzar con denuncias formales contra presuntos vendedores de droga o "dealers" que operan en distintos barrios de la localidad cordillerana.

La organización fundada en Villa La Angostura ya presentó dos denuncias ante la Comisaría 28 con nombres, domicilios y datos concretos sobre presuntos dealers vinculados al narcomenudeo. El grupo cuenta con el acompañamiento del abogado penalista Cristian Pettorosso , quien desde hace años viene denunciando públicamente el crecimiento de esta problemática.

“Son mamás y papás que estaban sufriendo en silencio, atravesados por una situación común: tener hijos consumiendo droga y, en algunos casos, involucrados en la venta o en hechos delictivos relacionados con las adicciones”, explicó el letrado a LM Neuquén.

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Cómo operan las bandas según las denuncias

Pettorosso sostuvo que muchas organizaciones vinculadas al narcomenudeo utilizan una modalidad de captación dirigida especialmente a adolescentes. Según describió, primero les suministran droga de manera gratuita hasta generar dependencia y luego los incorporan progresivamente al circuito de distribución barrial.

“Lo que vemos es que hay más soldaditos, chicos muy jóvenes que ya están inmersos en el mundo delictivo trabajando para bandas. Muchos terminan dejando la escuela o trabajos formales”, afirmó. “Lo que vemos es que hay más soldaditos, chicos muy jóvenes que ya están inmersos en el mundo delictivo trabajando para bandas. Muchos terminan dejando la escuela o trabajos formales”, afirmó.

El abogado remarcó que los adolescentes involucrados no deben ser vistos como delincuentes, sino como víctimas de organizaciones criminales que se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad.

“Son chicos de 14, 15 o 16 años. Están en la etapa más difícil de la adolescencia y son utilizados por estas bandas. No son delincuentes, son víctimas”, aseguró.

dealer drogas generico 2

La denuncia de una madre que decidió actuar

Uno de los episodios que impulsó las actuaciones judiciales ocurrió cuando una madre encontró marihuana fraccionada en pequeños envoltorios, presuntamente listos para la venta, dentro de la habitación de su hijo adolescente.

“Me llamó desesperada preguntándome qué hacía, si tiraba todo al inodoro. Yo le dije que había dos caminos: mirar para otro lado o entregar la droga a las autoridades y generar una posibilidad de cambio”, relató Pettorosso.

Finalmente, la mujer decidió acudir a la Comisaría 28 junto al abogado, entregar la sustancia y aportar datos sobre las personas que, según sospechan, abastecían al joven. El caso quedó en manos de la Justicia y derivó en nuevas líneas de investigación.

“La droga está destruyendo familias”

El abogado también cuestionó la falta de respuestas estatales frente al crecimiento del narcotráfico en Villa La Angostura y aseguró que la situación se agravó en los últimos años. “La realidad que se ve en la calle es que hay cada vez más droga y más actividad de distribución. El problema ya no puede esconderse”, advirtió.

En ese contexto, reclamó más recursos para investigar y combatir este tipo de delitos. “La Policía tiene voluntad de trabajar, pero faltan recursos y personal. Hay una batalla desigual contra el narcotráfico”, sostuvo.

“La droga está matando gente y llevando jóvenes a prisión. Por eso estas familias decidieron dejar de callarse y empezar a denunciar”, expresó. “La droga está matando gente y llevando jóvenes a prisión. Por eso estas familias decidieron dejar de callarse y empezar a denunciar”, expresó.

cristian pettorosso abogado

Más de 20 familias integran el grupo

Actualmente, “Mamás en Acción” reúne a más de 20 integrantes, entre madres y padres, que buscan acompañarse mutuamente y colaborar con la Justicia aportando información.

El grupo espera además la llegada de representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes se comprometieron a escuchar personalmente los testimonios y avanzar con nuevas actuaciones.

“Acá hay dos caminos: o se denuncia o el silencio termina destruyendo a las familias. Eso fue lo que entendieron estas mamás”, concluyó Pettorosso.