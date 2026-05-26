Tres personas resultaron heridas de arma blanca tras una violenta trifulca

Dos de ellas permanecen hospitalizados. La pelea ocurrió el lunes por la noche en barrio Norte de Plaza Huincul.

Una vivienda del barrio Norte de la ciudad de Plaza Huincul fue escenario de una violenta trifulca que terminó con tres personas heridas por arma blanca . Serían dos hombres y una mujer, con algún grado de parentesco, los involucrados en la discusión que se elevó a una pelea sanguinaria.

Según el portal local La Voz del Neuquén, el hecho tuvo lugar en la propiedad de la calle Mercedes Álvarez, en la vivienda de uno de los hombres, que en el transcurso de este martes fue dado de alta del Hospital de Plaza Huincul.

Ocurrió en horas de la noche del feriado por el 25 de Mayo, de acuerdo a las primeras informaciones, el dueño de la vivienda se enfrentó a una mujer y a un hombre por causas que aún se desconocen y se están investigando.

Aparentemente, según las versiones publicadas por el portal, los protagonistas de la pelea se agredieron mutuamente con armas blancas.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (9).JPG Sebastián Fariña Petersen

Heridos con arma blanca

Se desconoce quién alertó a la Policía y al personal sanitario del Hospital de Complejidad IV local donde fueron trasladados los heridos.

Según se indicó, uno de los hombres presentaba la lesión de mayor consideración, con un corte profundo en la zona pectoral izquierda, a la altura de la axila. El otro está dado de alta y de la mujer, todavía no trascendió su estado de salud.

Tras las diligencias policiales y la intervención de la justicia se abrió una investigación penal para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades de los participantes. Varias viviendas permanecen consignadas por las fuerzas de seguridad a la espera de las órdenes de allanamiento.

Hombre apuñalado bajo un puente

Hace menos de una semana, una persona resultó herida tras una pelea. Según informó la Policía, ocurrió el pasado martes por la madrugada en la intersección de las calles 1° de Enero y Néstor Barros. Debido a que el hombre tenía una herida sangrante en la cabeza convocaron a una ambulancia del SIEN que lo trasladó al hospital Castro Rendón para su atención.

De acuerdo a lo relevado, el hombre de 33 años que resultó lesionado pernoctaba junto a otro debajo de un puente. Resguardados en el canal fluvial, el dúo en situación de calle se refugiaba de las bajas temperaturas, incluso haciendo fuego en ese refugio.

Z1 - PELEA - PUENTE (4) Claudio Espinoza

Según lo que relataron a la policía el sueño se vio bruscamente interrumpido por el estruendo de varios disparos a las 3:30 de la mañana. Al despertarse, uno observó al lesionado tendido sobre el suelo, una mujer que gritaba y que finalmente se fue corriendo. Creyendo que le habían disparado decidió trasladarlo hasta encontrar la posta policial del barrio Z1 para que le brinden asistencia médica.

Sin embargo, al arribar la ambulancia el hombre no dejaba que la médica le revise la cabeza por lo que fue trasladado al hospital provincial.

Allí los médicos analizaron la lesión y descartaron una herida de bala. En cambio, descubrieron una contusión producto del impacto con un elemento contundente. Por este motivo le practicaron las curaciones correspondientes y quedó internado en el shockroom hasta que fue dado de alta. El caso quedó bajo investigación de Andrés Azar de la fiscalía de Actuación Genérica.