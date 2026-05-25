Lula inició un tratamiento preventivo tras la cirugía por un cáncer de piel

El presidente de Brasil comenzó sesiones de radioterapia superficial luego de que le extrajeran un carcinoma basocelular en abril.

El presidente de Brasil, tiene indicado usar sombrero como medida de protección

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , inició un tratamiento preventivo para reducir las posibilidades de reaparición de un cáncer de piel que le fue detectado recientemente en el cuero cabelludo. Desde el entorno médico del mandatario brasileño señalaron que el procedimiento no afectará su agenda pública y que continuará con sus actividades habituales bajo seguimiento especializado.

La información fue confirmada este lunes por el Hospital Sirio-Libanés, unidad Brasilia, a través de un comunicado médico difundido oficialmente. Allí precisaron que Lula comenzó un esquema de radioterapia superficial preventiva luego de la extracción de una lesión basocelular realizada el pasado 24 de abril.

Según detallaron los especialistas, el tratamiento busca disminuir el riesgo de recurrencia del carcinoma basocelular, el tipo de cáncer de piel más frecuente. La lesión había sido detectada en la cabeza del mandatario y fue removida mediante una cirugía programada que no presentó complicaciones.

El protocolo indicado por el equipo médico consiste en sesiones de radioterapia superficial sobre la zona donde fue extraída la lesión. El objetivo es evitar que puedan quedar células cancerosas residuales y reforzar la protección del área tratada.

Lula Da Silva (1)

Como parte de los cuidados posteriores, los médicos recomendaron que Lula utilice sombrero, protector solar y un vendaje en la cabeza durante todo el proceso de recuperación. De acuerdo con el parte difundido por el hospital, esas medidas forman parte de la estrategia preventiva y no interfieren con la rutina diaria del presidente.

Los profesionales también remarcaron que no existen secuelas que limiten sus funciones y que el mandatario puede continuar con sus compromisos oficiales mientras permanece bajo control dermatológico.

Cómo fue la cirugía realizada en abril

La intervención quirúrgica se realizó el 24 de abril en la sede de São Paulo del Hospital Sirio-Libanés. Lula ingresó para una operación programada destinada a remover una lesión localizada en el cuero cabelludo.

El procedimiento duró cerca de una hora y, según indicaron los médicos, se desarrolló sin inconvenientes. Tras la cirugía, el presidente recibió el alta el mismo día y regresó a su domicilio en el barrio Pinheiros mientras aguardaba los resultados de los análisis de laboratorio.

Posteriormente, la biopsia confirmó que el tejido extraído correspondía a un carcinoma basocelular. Los especialistas aclararon que el tumor estaba localizado y que no había señales de propagación hacia otras partes del cuerpo.

Lula Da Silva (2)

Además, durante los estudios se detectó una lesión actínica considerada precancerosa, que puede derivar en tumores cutáneos si no recibe tratamiento adecuado. Por ese motivo, los controles dermatológicos periódicos forman parte central del seguimiento médico del mandatario.

En aquella intervención también se le realizó una infiltración para tratar una tendinitis en el pulgar derecho, aunque desde el hospital aclararon que no representaba un cuadro de gravedad.

Los antecedentes de salud del presidente brasileño

A lo largo de los últimos años, Lula atravesó distintos problemas de salud que requirieron tratamientos y controles médicos permanentes. En 2011 fue diagnosticado con un cáncer de laringe, enfermedad que logró superar luego de varios meses de tratamiento.

Tiempo después también debió ser operado de la cadera debido a un cuadro de artrosis que afectaba su movilidad. Más recientemente, sufrió una hemorragia intracraneal producto de un accidente doméstico, situación que generó preocupación en Brasil.

Pese a esos antecedentes, el equipo médico aseguró que el actual tratamiento dermatológico no compromete su estado general de salud ni le impide continuar con sus funciones políticas.

Lula mantiene su agenda pública

Mientras avanza el tratamiento preventivo, el mandatario brasileño continuará participando de actividades oficiales y compromisos políticos. Según indicaron sus médicos, el principal objetivo es compatibilizar los cuidados posteriores a la cirugía con la intensa agenda institucional que mantiene el presidente.

Desde el gobierno brasileño transmitieron tranquilidad sobre la evolución del cuadro y remarcaron que Lula solo deberá cumplir medidas específicas de protección cutánea y controles periódicos para monitorear la recuperación.