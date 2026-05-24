Sobrevivió de milagro: una avioneta chocó su parapente en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos

Una parapentista de 44 años chocó con una Cessna 172 a más de mil metros de altura, activó el paracaídas de emergencia y aterrizó en un camino forestal.

Una parapentista austríaca de 44 años sobrevivió sin heridas graves a la colisión entre su parapente y una avioneta Cessna 172 sobre los Alpes austríacos . La hélice del aparato destruyó parte de la vela, lo que la obligó a desplegar el paracaídas de emergencia. Las imágenes del episodio se viralizaron en redes sociales.

El accidente ocurrió el pasado fin de semana en la localidad de Piesendorf, en la región austríaca de Pinzgau. Sabrina, oriunda de Alta Austria, había despegado desde la montaña Schmittenhöhe con destino a esa localidad cuando, a la altura del refugio Pinzgauer Hütte, la avioneta piloteada por un tirolés de 28 años la golpeó por detrás.

La hélice rasgó parte de la vela y causó daños severos en el planeador. Ante la pérdida de control del equipo, la deportista reaccionó con rapidez y desplegó el paracaídas de emergencia, lo que le permitió descender de manera controlada hasta un camino forestal de la zona. Poco después fue trasladada en helicóptero hasta el aeropuerto de Zell am See, donde fue atendida por personal médico.

Los equipos de rescate que intervinieron en el operativo señalaron que el desenlace sin víctimas graves fue producto de "una gran cuota de suerte". Y no exageraban: las imágenes captadas por una cámara cercana —y luego difundidas masivamente en redes sociales— muestran con crudeza el momento exacto en que la hélice de la Cessna impacta contra la vela del parapente, la desgarra y provoca una pérdida inmediata de sustentación. El video generó una ola de reacciones en todo el mundo, con miles de usuarios que no podían creer que la protagonista hubiera salido con vida.

Las autoridades austríacas confirmaron el domingo que Sabrina solo presentaba lesiones leves —algunos moretones y contusiones— y que no requirió internación. Fue supervisada por profesionales de la salud en el lugar y luego en el aeropuerto al que fue trasladada. Por su parte, el piloto de la Cessna, que realizaba un vuelo panorámico por los Alpes y había partido desde Zell am See, también logró regresar sin inconvenientes. Declaró ante las autoridades que no pudo evitar la colisión.

Parapente- Alpes austriacos

"Todavía no puedo creer que esté sentada aquí escribiendo esto"

Horas después del accidente, Sabrina tomó su teléfono y publicó un relato detallado del episodio en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores que la siguen por sus aventuras aéreas y de montaña. "El día en que una Cessna 172 te saca del cielo mientras practicás parapente", escribió como encabezado de la publicación. Luego agregó que aún no podía creer estar sentada escribiendo esas palabras, considerando que, salvo algunos moretones fuertes y contusiones, no le había pasado nada de gravedad.

La publicación acumuló decenas de miles de interacciones en pocas horas y desató una avalancha de comentarios de seguidores, otros deportistas y medios de comunicación de distintos países que retomaron su testimonio de primera mano.

En ese mismo perfil, la deportista suele documentar sus travesías con videos y fotografías. En varias de esas publicaciones se la ve escalando pendientes pronunciadas en los Alpes, fotografiando el paisaje desde la cima y lanzándose luego al vacío para emprender vuelos de gran altitud.

El parapente no es para ella un pasatiempo ocasional, sino una práctica habitual que forma parte central de su vida cotidiana.

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Una versión oficial que debió corregirse

El episodio también generó una pequeña controversia en torno al relato de las autoridades. Según informó el medio local Kronen Zeitung, en un primer momento los voceros oficiales indicaron que Sabrina realizaba "una maniobra aérea ligera" al momento del impacto, una descripción que habría podido interpretarse como una distracción o movimiento brusco de su parte.

Sin embargo, una vocera policial salió al paso de esa versión y la corrigió públicamente: la mujer volaba en línea recta cuando la avioneta se aproximó por detrás y chocó contra el parapente sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo.

La distinción no es menor. En el contexto de una investigación en curso, determinar si la parapentista realizaba alguna maniobra o si simplemente mantenía una trayectoria estable puede ser determinante a la hora de establecer responsabilidades.

Las autoridades austríacas indicaron que la causa del accidente continúa bajo investigación y que se analizarán todos los elementos disponibles, incluyendo las imágenes difundidas en redes sociales, que registraron el momento del impacto con notable claridad.