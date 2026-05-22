Figueroa: "Hay que pensar qué carajo le pasa a la gente todos los días"

El gobernador criticó en muy duros términos a Omar Gutiérrez y resaltó las obras de gas, rutas y las escuelas que se están construyendo ahora. “Las cosas han cambiado en Neuquén, dejamos de hacer cositas que brillen para hacer lo importante”, aseguró.

En Chorriaca , el gobernador Rolando Figueroa formuló un encendido discurso este viernes en el que defendió su gestión y criticó a la anterior administración provincial que condujo Omar Gutiérrez, al asegurar que antes no se pensaba en las verdaderas necesidades de la gente, en contraposición a las obras que ahora se está haciendo en materia, por ejemplo, de gas y escuelas.

“Esta escuela (en referencia al CPEM 109) se creó el 10 de abril de 2023, saben qué pasaba ese día, estábamos a seis días de una elección, entonces hay gente que toma una decisión para una próxima elección, sin pensar que viene después, con 14 chicos en un cubo de lata cagándose de frío todos los días por querer estudiar”, señaló el gobernador.

“Esas son las decisiones que se tomaron, comparen con los que pensaron en las próximas generaciones, por eso destaco el trabajo de los docentes que, pese a estar en cubos de lata, nunca aflojaron el trabajo con sus alumnos, y a los alumnos que nunca le aflojaron a querer aprender y a soñar con más”, apuntó.

OMAR GUTIÉRREZ- VACA MUERTA-

Duras críticas a Omar Gutiérrez

“Recuerdo el aniversario de 2024, cuando unos chicos vinieron con un cartel de que querían una canchita de futbol. Y yo los saqué volando porque pensé cómo era cuando venía otra gente (en clara referencia al ex gobernador Omar Gutiérrez) y ofrecía canchitas de fútbol en todos lados”, dijo Figueroa.

Y agregó: “Y la verdad que las canchitas de fútbol son necesarias pero primero lo básico. Un tipo que vive en un barrio privado de Neuquén decide hacer una canchita de fútbol en vez de hacer el gas, las escuelas, rutas y dar luz. Ahí está la diferencia en qué carajo pensar qué le pasa a la gente todos los días de su vida”.

Figueroa dijo que esto mismo pasa con las injusticias que se ven en el norte neuquino. “Los chicos de Los Miches y de Guañacos saltaban un gasoducto que iba a Chile y en su casa no hay, en una provincia rica, con recursos, cómo se siente la gente que vive en lugares alejados y no tiene cómo calefaccionarse”, se preguntó, al asegurar que este será el último invierno en el que Chorriaca no tenga gas natural.

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“Primero, lo básico”

“Las cosas han cambiado en Neuquén, dejamos de hacer cositas que brillen para hacer lo importante. Y una vez que terminemos la planta de gas, a los chicos les digo: vamos a hacer la canchita de fútbol en Chorriaca”, dijo Figueroa.

Sostuvo que el gobierno “va a llegar con las escuelas, con el gas y advirtió que, si bien “falta mucho” en un “sendero cuesta arriba”, su gestión tiene “el coraje para subirlo y lograr lo que necesita nuestra gente”.

El mandatario provincial aseguró: “Nosotros nos conocemos, sentimos Neuquén y una forma de hacer eso y trasladarlo es defender lo que es nuestro, ese Neuquén profundo que está construido en su gran mayoría por hombres y mujeres del interior”.

Dijo que esto se hizo “con sacrificio” y también como sostiene parte del himno de la provincia escrito por el poeta Marcelo Berbel. “Nuestro himno nos dice que desde la cumbre del Lanin vio por vez primera la piel de hombres distintos y eso se fundió en una nueva piel y esa nueva piel, yo no tengo dudas, se llama la Neuquinidad”, afirmó.