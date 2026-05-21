Más territorio que escritorio: la extensa recorrida de Rolando Figueroa

La agenda del gobernador vuelve a reflejar, este jueves, la intensidad del trabajo y el compromiso con el desarrollo equitativo de la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa vuelve a desplegar, este jueves, una agenda intensa y amplia, con actividades distribuidas en distintos puntos de la provincia de Neuquén . Desde la capital hasta el norte, la jornada pone en evidencia un estilo de gestión que prioriza la presencia en el territorio por encima de las oficinas y los despachos. En el escenario político actual, resulta difícil encontrar un ritmo de trabajo semejante en otros mandatarios.

La actividad comenzó en la ciudad de Neuquén, donde encabezó junto al intendente Mariano Gaido la presentación de nuevas unidades de colectivos eléctricos. La incorporación del sistema de transporte forma parte de un esquema de modernización urbana que acompaña el crecimiento de la capital provincial y apuesta a una movilidad más sustentable.

Más tarde, Figueroa se trasladó a Villa La Angostura para participar de la entrega de escrituras a familias que concluyeron sus trámites habitacionales en el IPVU. Allí recorrió obras de pavimento y encabezó actividades vinculadas al Club Coihues, que concretó obras con respaldo provincial.

La localidad cordillerana atraviesa su mes aniversario y se prepara para una nueva temporada turística, en un contexto de inversiones que buscan fortalecer la infraestructura y los servicios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2057526353357091004&partner=&hide_thread=false NINGÚN CHICO PUEDE DEJAR DE ENTRENAR POR NO PODER PAGAR UNA CUOTA



Recorrimos las obras del Club Coihues realizadas a través del programa Clubes Sociales, un espacio que crece gracias al esfuerzo de toda una comunidad comprometida con el deporte, la integración y las… pic.twitter.com/A1w4a4k6er — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 21, 2026

Recorrida por el norte neuquino

La recorrida incluirá a Chorriaca, donde visitará la Escuela 101 recientemente inaugurada, y luego seguirá rumbo hacia Andacollo para encabezar otra entrega de escrituras. Cada destino tiene un mismo eje: verificar en persona el avance de las obras y de las políticas en beneficio de la comunidad, dialogar con vecinos y supervisar que la planificación estratégica se traduzca en resultados concretos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2057519932984737849&partner=&hide_thread=false ESTAMOS SALDANDO DEUDAS HISTÓRICAS DE VILLA LA ANGOSTURA



Para que la gente esté bien es muy importante tener la escritura, porque eso da seguridad. Seguimos acompañando a las familias neuquinas para que puedan acceder a la seguridad jurídica de su hogar y construir futuro con… pic.twitter.com/PDtsfYMGKW — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 21, 2026

Desde el inicio de su gestión, el gobernador sostiene que el desarrollo equilibrado y equitativo de la provincia solo puede consolidarse con presencia permanente en cada región.

La meta de garantizar igualdad de oportunidades para todos los neuquinos encuentra en estas recorridas una herramienta central. Por eso, lejos de limitarse a los anuncios, Figueroa apuesta a seguir de cerca cada proyecto y cada obra en el lugar donde impactan directamente en la vida de la gente.