Rolando Figueroa anunció dos obras eléctricas de alto impacto para Neuquén

Desde Colombia, el gobernador anunció obras estratégicas como parte de la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial de la Provincia.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este martes en Colombia que, a partir del financiamiento de CAF, la provincia desarrollará las obras del proyecto Alivilla y el cierre del Anillo Norte.

“El Modelo Neuquino se trata de crecer con equilibrio territorial”, indicó Figueroa durante el Foro Internacional de Integración Regional en América Latina y el Caribe, que reúne a líderes políticos, organismos multilaterales, empresarios, académicos y representantes del sector cultural.

Organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) , el foro busca promover alianzas estratégicas y generar propuestas concretas que fortalezcan el papel de la integración como motor de crecimiento económico, estabilidad y desarrollo sostenible para la región. Figueroa compartió el evento con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli y el ex presidente de Chile, Eduardo Frei.

El gobernador detalló que los dos proyectos se concretarán como parte de la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén, que cuenta con una inversión total de 155.313.000 dólares, de los cuales 137.845.000 serán aportados por un préstamo de CAF y el resto por la Provincia. El plazo previsto para la ejecución de este programa es de cuatro años.

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Uno de los proyectos

Remarcó que el proyecto Alivilla nació “de una decisión política firme” y recordó que muchos gobiernos nacionales comprometieron esta obra y no la ejecutaron. “Neuquén invirtió y realizó toda la conexión subterránea para el proyecto Alipiba hace casi ya 10 años. Nosotros hicimos nuestra parte y, como siempre, los gobiernos nacionales quedaron en deuda. El actual gobierno nacional fue claro, nos dijeron no la vamos a hacer nunca. Eso nos permitió tomar la decisión de dar este paso adelante”, señaló.

Alivilla contempla la construcción de 90 kilómetros de líneas de alta tensión para conectar a Villa Traful y Villa La Angostura al Sistema Argentino de Interconexión. Hoy ambas localidades generan su energía quemando gasoil. En el caso de Villa La Angostura con un costo anual de 21 millones de dólares. En Villa Traful se está trasladando la central generadora de energía fuera del casco urbano y reemplazando el uso de gasoil por GLP.

“Todo esto se da en la provincia que provee de energía al país. Por eso la importancia de la obra de Alivilla, porque nos va a permitir apagar definitivamente los generadores en ambas localidades”, indicó.

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El anillo Norte

Sobre el cierre del Anillo Norte entre Las Lajas y Chos Malal, consideró que “es el acto de justicia que esperaba toda la región, sumado a la pavimentación de la conexión vial por Ruta 7 en el tramo Cortaderas”. “Son 160 kilómetros de infraestructura energética que van a garantizar que el Norte nunca más se quede a oscuras por una falla eléctrica por las condiciones climáticas”, aseveró.

El desarrollo energético en Neuquén se apoya, se indicó desde el Gobierno, en un programa integral de obras que busca conectar el territorio y garantizar que los recursos lleguen primero a los neuquinos. “Si no construimos sustentabilidad social, esto no es viable”, sostuvo el gobernador y remarcó que el crecimiento de Vaca Muerta debe ir acompañado de infraestructura y calidad de vida para las comunidades.

Las otras obras

Entre otros proyectos, destacó las obras de gas para ampliar el acceso en distintas regiones de la provincia. Mencionó al gasoducto de Añelo, que multiplicará por ocho la capacidad, y el de Rincón de los Sauces. También explicó que se llegó al Norte neuquino “con el gasoducto hasta Guañacos y Los Miches; ahora estamos llegando a Las Ovejas, Manzano Amargo y después a Varvarco”. También remarcó la necesidad de resolver desigualdades históricas: “¿Cómo le explicábamos a alguien de Añelo que trabajaba para venderle gas al mundo y llegaba a su casa y se calefaccionaba con leña?”.

La estrategia también contempla otras obras eléctricas y una nueva administración de los recursos energéticos provinciales. "Este año, con la financiación que brindamos desde el BPN a Camuzzi para retomar las obras del Gasoducto Cordillerano, se pudo volver a brindar factibilidad a miles de familias de Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes para conectarse al gas; paralizadas desde 2022", dijo.