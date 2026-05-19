No hay dos sin tres: varios narcos condenados por la justicia federal neuquina buscan el arresto domiciliario

Luego de la respuesta favorable a un padre y su hijo que recibieron penas superiores a los cuatro años, se sucedieron otros pedidos. La fiscalía insiste en oponerse.

La investigación que terminó con una decena de condenados se remonta a 2020. Sin embargo, los involucrados, fueron juzgados recién en 2024.

La causa que se abrió a partir de una investigación del Departamento Antinarcóticos de la Policía provincial y que terminó con la condena de varios hombres y una mujer hace dos años tuvo varias novedades en las últimas semanas en relación a las penas de prisión que deben cumplir. Al igual que en otros procesos, los narcos empezaron a elevar reclamos para que se flexibilicen las medidas cautelares.

Durante el mes pasado, uno de los primeros en lograr un cambio en la medida cautelar, fue Jonathan David Aravena, quien está purgando un castigo de 4 años y 3 meses de cárcel. En su caso, el área de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal (TOF ) le otorgó la prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica permanente. El condenado, con domicilio en el Distrito 7 de esta capital, obtuvo un permiso para trabajar de lunes a viernes en una empresa petrolera de la región.

Una decisión similar se adoptó con su papá, Agustín Rosario Aravena, quien también está cumpliendo un castigo por narcotráfico de 4 años y 6 meses de cárcel.

Al igual que su hijo, en el último tiempo, hizo pedidos para acceder a salidas laborales.

kiosco narco cutral co (4)

De forma coincidente con la posición que adoptó en el caso de Jonathan Aravena, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se mostró en contra de otorgarle el beneficio a su papá.

Frente a las posiciones encontradas de la defensa y el MPF, el juez de Ejecución del TOF de esta capital aceptó el pedido de la domiciliaria. Al igual que su hijo, será vigilado mediante una tobillera electrónica.

Otro condenado pidió el beneficio

Las decisiones que favorecieron a los Aravena llevaron a otro condenado en la misma causa a impulsar un reclamo similar. El hombre, identificado como Daniel Armando Coppi, asistido por una defensora particular, solicitó la prisión domiciliaria con permiso laboral.

El MPF, como en el caso de los Aravena, mostró su opinión contraria a otorgarle el beneficio. Sin embargo, el juez de Ejecución aceptó la solicitud aunque fijó un plazo de cuatro meses y su esposa será la encargada de informar cualquier incumplimiento. Coppi cumple una pena de 4 años.

Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados. Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados.

El proceso investigativo que involucró a los Aravena y Coppi quedó cerrado en los primeros meses de 2024 con la condena de una decena de mujeres y hombres que realizaban distintas tareas de transporte y comercialización de estupefacientes en Neuquén y localidades cercanas. Los allanamientos principales se llevaron a cabo en 2020 y 2021 y los imputados enfrentaron en marzo de 2024 el juicio oral por narcotráfico.

Algunos de los sospechosos empezaron a ser investigados en 2019 pero la labor principal de los sabuesos de Antinarcóticos se llevó a cabo en 2020 y 2021. Uno de los procedimientos se concentró en una vivienda del sector “La Costa”, en el barrio Valentina Sur. En ese lugar, fueron secuestrados más de 11 kilos de marihuana y cocaína. Entre las particularidades, se encontraron ladrillos de droga ocultos en autos de los sospechosos y, en una camioneta, fue hallada creatina micronizada, una sustancia utilizada en el estiramiento de los estupefacientes.

Allanamientos en Neuquén capital y Cutral Co

En tanto, el 22 de enero de 2021 se hicieron operativos simultáneos que incluyeron viviendas de la ciudad de Cutral Co y otros barrios de Neuquén capital, con un destacado despliegue en la calle Novella al 1400 y la Colonia Nueva Esperanza. En todos estos puntos el resultado de la tarea policial fue muy positiva y se incautaron grandes cantidades de droga.

A la mayoría de los imputados, por el carácter de la investigación, se los consideró durante la instrucción integrantes de una organización delictiva, es decir, una banda pero a la hora de la sentencia definitiva no todos se vieron alcanzados por este agravante.

La pesquisa de Antinarcóticos incluyó un control en un puesto caminero de La Pampa, en la zona de Catriló, y que estuvo a cargo del Área de Coordinación Operativa contra el Narcotráfico. El procedimiento se concretó el 17 de noviembre de 2020 y se incautaron más de 40 kilos de marihuana que transportaban a esta región.