Tres narcos fueron expulsados de Valentina Sur tras los allanamientos: uno quedó con prisión domiciliaria

Cuatro personas fueron acusadas por los allanamientos del fin de semana, en los que se secuestraron casi 3 kilos de marihuana, dinero y armas.

Luego del fin de semana de allanamientos que sacudió a Valentina Sur , tres de los cuatro narcos bajo investigación fueron acusados por la fiscalía y expulsados del barrio para resguardar la investigación y a testigos. Fue a pedido de la fiscalía.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), las acusaciones las impulsó la fiscal Eugenia Titanti, de la fiscalía de Narcocriminalidad.

Según la acusación, los imputados —identificados por sus iniciales "R.B." , "N.R." , "S.R." y "F.R." — comercializaban estupefacientes desde al menos enero pasado en distintos puntos del barrio, incluyendo viviendas y un kiosco. Por ese motivo, pidió la exclusión del lugar como medida de coerción para tres de ellos, y la prisión domiciliaria para el restante.

La integrante de la fiscalía de Narcocriminalidad sostuvo que la medida de expulsión era necesaria para evitar que influyan sobre vecinos o testigos en una zona donde, según se expuso en la audiencia, existe un contexto de violencia que dificulta las denuncias.

audiencia crimen ribeiro moto toma 7 de mayo María Eugenia Titanti, fiscal del caso. Claudio Espinoza

En ese marco, el juez hizo lugar a la prohibición de acercamiento a Valentina Sur que solicitó la fiscal del caso, del mismo modo que las presentaciones semanales, restricción de contacto entre los involucrados, impuso una caución de $10 millones y la prohibición de salir del país. Para uno de los imputados, además, se ordenó prisión domiciliaria con tobillera electrónica, también fuera del barrio.

Los allanamientos

La investigación fue formalizada por el delito de comercialización de estupefacientes con un plazo de cuatro meses, período en el que la fiscalía buscará profundizar las pruebas sobre el funcionamiento de los puntos de venta detectados.

Las acusaciones fueron realizadas luego de los 12 allanamientos simultáneos del fin de semana pasado del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, con foco en el barrio Valentina Sur la mayoría, y como resultado de los cuales se secuestraron 2.5 kilos de droga, dinero en efectivo y se clausuró una casa.

allanammientos microtrafico Valentina Sur

Del total, 10 fueron en Valentina Sur, 1 en Parque Industrial y 1 en Senillosa. "En estos lugares operan bandas que se dedican a la venta de drogas según la información que hemos logrado recopilar junto a la división Antinarcóticos de la Policía, y por ese motivo estamos haciendo esta intervención", explicó el fiscal general Gerez.

Como resultado, el operativo resultó positivo. En total, se secuestraron 2,5 kilos de marihuana y 7 plantas; 3,5 millones de pesos en efectivo; 3 armas de fuego y municiones; balanzas de precisión y un auto utilizado para la distribución de la mercadería.

Asimismo, nueve personas fueron demoradas.

Secuestraron más de 20 kilos de coca destinados a Neuquén

Un control de rutina de los integrantes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) permitió un destacado secuestro de paquetes que tenían como destino la provincia de Neuquén. El procedimiento se concretó en La Rioja.

El operativo se desarrolló en el kilómetro 391 de la Ruta Nacional 38 y estuvo a cargo de los efectivos del Grupo “Talamuyuna”, dependientes del Escuadrón 58 “La Rioja”. Al abrir la bodega de un micro de larga distancia, los uniformados no tardaron en advertir un fuerte olor. De inmediato, uno de los efectivos se acercó con el can detector de drogas y marcó bolsas que se encontraban junto a encomiendas y otros bultos.

Hojas de coca Gentileza Gendarmería

Con el auxilio de testigos, se procedió a abrir las bolsas y fueron hallados casi un centenar de paquetes que contenían hojas de coca en estado natural. A la hora de pesarlos, llegaron a los 24 kilos.

La apertura de las bolsas también permitió el hallazgo de una treintena de ollas de aluminio importadas.