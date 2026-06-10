Video: su hijo escondió 60 kilos de cocaína en el patio de su casa y se desmayó en pleno operativo

Ocurrió durante un allanamiento donde Gendarmería llegó a su casa, y confirmaron el sorprendente hallazgo.

El hallazgo de casi 60 kilos de cocaína enterrada en el patio de una casa de Santa Fe se relaciona al avión narco secuestrado en mayo en la localidad de Villa Eloísa.

En el marco de la causa que investiga el aterrizaje de un narcoavión con 321 kilos de cocaína, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron tres allanamientos que terminaron con una gran cantidad de droga secuestrada y una mujer descompensada.

Fuentes policiales informaron que los gendarmes del Centro de Operaciones Antidrogas avanzaron con las investigaciones al geolocalizar tres inmuebles en la localidad de Roldán, donde merodeaba Flavio Gabriel Batista , de 41 años, uno de los involucrados en la causa.

Durante uno de los procedimientos, los agentes encontraron casi 60 kilos de cocaína enterrados en el patio de la vivienda de la madre del principal sospechoso, identificado como Flavio Batista .

El operativo que se realizó en una zona rural de Villa Eloísa, provincia de Santa Fe, concluyó con la detención del acusado, mientras que su mamá sufrió una descompensación y debió ser asistida tras presenciar el hallazgo de la droga oculta bajo tierra.

Enterró 60 kilos de cocaína en el patio de su madre en Santa Fe y lo detuvieron

El impresionante botín narco

Al registrar el inmueble ubicado sobre la calle Jujuy, los agentes accedieron a un patio abandonado con escombros, vegetación y chapas. Las sospechas crecieron cuando divisaron la presencia de una pala: al levantar unas láminas de metal, notaron la tierra removida, excavaron y descubrieron panes de color verde que contenían un total de 58,823 kilogramos de cocaína.

De acuerdo a la información brindada por fuentes de la investigación, la madre de Batista, dueña de la casa, se desmayó al ser notificada del hallazgo.

En los otros domicilios allanados, los efectivos secuestraron 16.500 dólares, 335.000 pesos argentinos, 140 reales, 48 municiones de distintos calibres y 20 cartuchos calibre 12/70, una camioneta Ford Ecosport, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Golpe narco Santa Fe (1)

Los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Matías Scilabra, Diego Iglesias y Santiago Alberdi, a cargo de la investigación, ordenaron la detención del hombre por infracción a la Ley de Drogas.

El vínculo de Batista con los hermanos Borras

Según se desprende de la investigación, Batista estaría vinculado a Santiago y Juan Cruz Borras, dos hermanos rosarinos que fueron detenidos a mediados de mayo en el marco del mismo expediente.

Los Borras, que tenían pedido de captura, cayeron durante la medianoche del último 13 de mayo. Estaban escondidos en la ciudad de Funes, a unos 15 kilómetros de Rosario, donde se ocultaban en la casa de la novia de uno de ellos.

Golpe narco Santa Fe

Es la segunda causa federal por droga que afronta Santiago Borras, ya que fue condenado a 4 años de prisión por un legajo de marzo de 2014, cuando a sus 23 años cayó en un control de Gendarmería en la ruta 33, a la altura de Venado Tuerto, en la que se incautó en el baúl de su auto una caja de zapatos que contenían cuatro paquetes de marihuana, que pesaron más de dos kilos.

El hallazgo del segundo narcoavión

A mediados de mayo y en una pista de la zona rural de Villa Eloísa, aterrizó un avión con una gran cantidad de cocaína a bordo. El piloto y copiloto fueron arrestados, aunque los tres hombres que aguardaban en una pista clandestina para iniciar el traslado terrestre de los estupefacientes se dieron a la fuga.

El avión tocó tierra sobre un terreno que lucía acondicionado para tal fin. La mecánica que investiga la Gendarmería marca que dos camionetas Strada y un Gol Trend esperaban el cargamento para luego cargar los ladrillos, aunque todos fueron sorprendidos por los agentes federales que hicieron una suerte de operativo cerrojo para evitar una huida.

Narco Avión. Santa Fe

En efecto, la fuga se realizó con características cinematográficas. Una de las Strada embistió a un gendarme que fue asistido en un centro de salud de Cañada de Gómez por una fractura de cráneo.

Las dos camionetas fueron halladas por los agentes en una zona rural entre las rutas 15 y 178, entre las jurisdicciones de Villa Eloísa y Cruz Alta. Ambas habían sido incendiadas. Se presume que todos se subieron al Gol Trend.

Tanto en la cocaína que tocó tierra en la primera aeronave como en esta segunda, se mencionó la posibilidad de que la droga tenga cierta conexión con Brian Bilbao, un capo narco de Rosario que está detenido desde noviembre del año pasado, después de pasar dos años prófugo.