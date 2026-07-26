Telekino: estos fueron los números ganadores del sorteo 2438 del 26 de julio

El sorteo 2438 del domingo dejó vacante el pozo mayor, que superó los $2.600 millones. El Rekino sí tuvo ganadores y repartió más de $200.000 por acierto.

El Telekino realizó este domingo su sorteo número 2438 , con un pozo que venía acumulándose después de dos jugadas consecutivas sin ganadores.

Miles de apostadores de todo el país controlaron sus cartones apenas se conoció la grilla completa de números extraídos.

La combinación ganadora del Telekino tradicional fue: 01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25. Con esos números se definieron los premios en las distintas categorías de acierto, tal como marca el reglamento del juego.

Telekino: los premios del sorteo 2438

Los 15 aciertos volvieron a quedar vacantes, por lo que el pozo se acumula y superará los $2.606 millones para la próxima jugada. En las categorías con premio, hubo múltiples ganadores en todo el país.

Con 14 aciertos hubo 28 ganadores, que se llevaron $440.420 cada uno. En la categoría de 13 aciertos, 699 apostadores cobraron $53.252 cada uno. Y con 12 aciertos, la cifra de ganadores trepó a 8.068, con un premio de $15.822 por cartón.

El Rekino, la modalidad complementaria que se juega junto al Telekino, sí tuvo definición en su categoría máxima. Los números ganadores fueron: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25.

En total, 22 ganadores acertaron la combinación del Rekino y se repartirán $207.605 cada uno, uno de los premios más altos de las últimas semanas para esta modalidad.

Cómo se juega al Telekino

El Telekino es uno de los juegos de azar más tradicionales de la Argentina. Fue creado en 1992 por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y, desde 2022, está a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Los sorteos se realizan todos los domingos y se transmiten en vivo por Canal 9.

Cada cartón tiene impresos 15 números sobre un total de 25 posibles. Quien logra las 15 coincidencias con las bolillas extraídas se lleva el pozo máximo; si nadie completa el cartón, el premio se acumula para el domingo siguiente, como volvió a ocurrir en esta edición.

Quienes resultaron ganadores tienen 15 días hábiles para reclamar el premio en las agencias oficiales de lotería, presentando el cartón original. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca.

Con el pozo del Telekino ya por encima de los $2.600 millones, se espera que la próxima jugada, el domingo entrante, vuelva a generar expectativa entre los apostadores de todo el país que buscan quedarse con el premio mayor.