Brasil: calificaron de "inauditos" los insultos de Milei contra Lula

El gobierno del vecino país llamó a consultas a su embajador en Argentina tras las ofensas del Presidente.

Tras descalificar Javier Milei al presidente Lula Da Silva en su visita a Brasil, el gobierno brasileño resolvió este domingo llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, que marca una nueva escalada en el conflicto diplomático entre ambos países.

La medida adoptada por el canciller Mauro Vieira, fue una fuerte respuesta diplomática a los insultos de Milei durante un acto político de en San Pablo donde, además, respaldó públicamente una eventual candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Fuentes diplomáticas brasileñas, señalaron que Bitelli regresará a Brasilia "en las próximas horas" para mantener consultas con el Palacio de Itamaraty sobre el deterioro de la relación entre ambos gobiernos . Las mismas fuentes calificaron como "inaudito" el discurso pronunciado por Milei durante la convención del Partido Liberal (PL),

La medida representa uno de los gestos diplomáticos más severos que puede adoptar un país sin llegar a romper relaciones, y constituye un fuerte mensaje político del gobierno de Lula da Silva hacia la administración argentina.

El conflicto se desencadenó luego de que Milei participara este sábado de un acto del bolsonarismo en San Pablo, su tercera visita a Brasil desde que asumió la Presidencia, aunque nuevamente sin mantener reuniones con autoridades del gobierno brasileño.

Qué dijo sobre Lula

La visita del Presidente a Brasil comenzó con un encuentro con el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas. Luego, recibió la Condecoración de la Orden de Ipiranga, máxima distinción otorgada por el estado paulista.

Durante su discurso en la Convención Nacional del Partido Liberal,Milei convocó a los brasileños a pensar en las próximas elecciones y advirtió que las decisiones que tomen en las urnas tendrán consecuencias para las próximas décadas. En ese marco, llamó a la población a “no dejarse robar el futuro” y a elegir pensando en las generaciones venideras.

En uno de los tramos más duros de su discurso, Milei aseguró que Brasil tiene actualmente un “riesgo Lula” y lo vinculó con el comportamiento de los mercados. “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Kuka; acá, en Brasil, hoy tienen el riesgo Lula, y se refleja claramente en el mercado accionario”, afirmó.

Lanzó duras descalificaciones contra Lula, a quien llamó "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario". Incluso, ante un desperfecto técnico en el escenario, ironizó al preguntar si "los micrófonos los mandó a tocar el ladrón".

Además, según supo la NA, acusó al mandatario brasileño de haber intentado influir en las elecciones presidenciales argentinas de 2023. "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda", afirmó.

Milei también cuestionó la condena judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro y criticó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien calificó como "la basura calva" por impedirle visitar al exmandatario brasileño, actualmente detenido.

Rechazo del oficialismo brasileño

Las declaraciones del Presidente argentino generaron un inmediato rechazo dentro del gobierno de Lula. El primero en responder fue el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien calificó como "inadmisible" la actitud de Milei. "Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos", expresó.

Silva agregó que "no sorprende" el comportamiento del mandatario argentino y sostuvo que "ha demostrado en reiteradas oportunidades no estar a la altura del cargo que ocupa".

También se pronunció el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães, quien cuestionó el modelo económico impulsado por La Libertad Avanza y señaló que esperaba que Milei aprovechara su visita para aprender que "gobernar es cuidar a las personas y no desmontar derechos".

FUENTE: Con información de NA