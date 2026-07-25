Milei cierra la Expo Rural de Palermo con expectativa por posibles anuncios para el campo

El Presidente hablará este domingo en el acto central de la muestra. Aunque el Gobierno bajó las expectativas, el sector espera definiciones sobre las retenciones.

El presidente Javier Milei encabezará este domingo el acto central de la Exposición Rural de Palermo , una jornada que este año se realizará de manera excepcional un domingo y no el tradicional sábado, debido al viaje que realizó el mandatario a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Antes de los discursos oficiales, el predio de Palermo será escenario del tradicional desfile de los grandes campeones de las distintas razas, la maquinaria agrícola, los carruajes y las delegaciones tradicionalistas, en una de las ceremonias más emblemáticas del calendario agropecuario.

Aunque popularmente se la conoce como "la apertura de la Rural", la ceremonia representa en realidad el cierre institucional de la exposición. Como ocurre cada año, primero hablará el presidente de la Sociedad Rural Argentina , quien realizará un balance de los últimos doce meses, repasará las medidas adoptadas por el Gobierno y expondrá los principales reclamos y expectativas del sector.

Luego será el turno de Milei, que volverá a tener el protagonismo en el palco principal. Sin embargo, desde el Gobierno intentaron moderar las expectativas. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no se esperan grandes anuncios, enfriando especialmente las versiones sobre una nueva reducción de las retenciones.

La incógnita por las retenciones

A pesar de ese mensaje oficial, distintos sectores del agro mantienen la expectativa de que el Presidente anuncie la eliminación del 5% de derechos de exportación que todavía tributa la carne vacuna de novillo. Esa medida tendría un costo fiscal estimado en unos US$ 130 millones durante este año.

También persisten las expectativas sobre los derechos de exportación de los granos, el segmento de mayor peso económico dentro del sector agropecuario.

En mayo pasado, el Gobierno anunció una baja de las retenciones para el trigo y la cebada, además de un esquema de reducción gradual, a partir de enero próximo, para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. En el sector no descartan que Milei aproveche el escenario de la Rural para anticipar o acelerar parte de ese cronograma.

La presencia de Villarruel, otra de las incógnitas

Otro de los focos de atención estará puesto en el palco oficial. La vicepresidenta Victoria Villarruel estaría invitada a la ceremonia, en medio del distanciamiento político que mantiene con Milei. El año pasado, la titular del Senado no participó del acto inaugural.

En la edición 2025, Milei había llegado al predio de Palermo a bordo de una camioneta junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro Luis Caputo, en una entrada que fue acompañada por una fuerte ovación del público presente.

La edición de este año encuentra además a la ganadería en un escenario favorable, con valores históricamente altos para la hacienda y una exposición marcada por la presencia de reproductores de las principales razas bovinas y equinas, en un contexto de buenas perspectivas para el sector.