La argentinidad al palo, en modo Milei: así respondió a los ataques contra la Argentina

El Presidente se refirió a la campaña antiargentina que se intensificó tras el Mundial. Los mensajes que acusaron al país de "racista" y la respuesta de Milei.

En medio de la polémica desatada en las redes sociales por una "campaña antiargentina " que se repica en distintas partes del mundo, los ataques se intensificaron luego de la final del Mundial 2026. Hasta el propio presidente Javier Milei decidió hacer una seria de publicaciones para defender "la argentinidad".

Fiel a su costumbre, el presidente utilizó su cuenta de X para expresarse, con varias publciaron que hizo en las últimas horas. Una de ellas fue una frase atribuida a Winston Churchill .

El mensaje cita la frase en inglés: “You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life” (“¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que te plantaste por algo, en algún momento de tu vida”).

En la misma publicación, agregó una nota al pie en la que señaló: “Algunos sostienen que la frase es de Víctor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día”.

La argentinidad al palo, los mensajes de Javier Milei

El presidente también utilizó su cuenta de Instagram para expresar su postura ante la ola antiargentina que se propagó en redes sociales.

"Ahora el mundo va a ver donde puede llegar un país lleno de argentinos", "Viva la Argentina carajo", “El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo. Lo siento, pero alguien lo tenía que decir”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

La respuesta del presidente al ataque "antiargentina"

Las publicaciones de Javier Milei llegan en medio de las críticas de figuras y medios internacionales, entre las que se destacó la postura de Samuel L. Jackson, actor estadounidense, quien definió al territorio nacional como “uno de los países más racistas del mundo”.

En el marco de esta “ola antiargentina”, la actriz Mia Khalifa publicó un video grabado en Nueva York donde celebró la derrota del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni en la final con la frase: “Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, acompañada por una canción de Rosalía titulada “La Perla”.

La cantante española compartió el contenido de Khalifa en sus redes, lo que despertó el enojo de sus seguidores argentinos por considerarlo una provocación. Ante las críticas, la artista eliminó la publicación y pidió disculpas en Instagram: “Le di a compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”.

Otro que también se sumó a la ola antiargentina fue la cantante estadounidense Patti Smith difundió una imagen creada con inteligencia artificial del futbolista Lamine Yamal y afirmó que en la final habían ganado “los buenos”, en alusión al triunfo español.

La publicación generó repudio en las redes por sumarse a los ataques contra el país. Posteriormente, la artista borró la imagen, publicó fotos de Lionel Messi y expresó sus disculpas junto a imágenes de su paso por el Cementerio de la Recoleta.

Jasmine Crockett, legisladora de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos también se sumó a las críticas durante una audiencia parlamentaria. En el marco de una sesión, la parlamentaria declaró entre risas y sin explicar: “Existe una historia racista en lo que respecta a Argentina”. De ese modo, vinculó de modo explícito al país con antecedentes de discriminación.