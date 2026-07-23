Un taxista y un sindicalista terminaron a las trompadas en plena calle: el video de la pelea

El enfrentamiento se produjo en medio de una discusión. Otros choferes tuvieron que intervenir para separarlos.

El sindicalista Juan Carlos Berón se enfrentó a golpes con un taxista en una parada del centro de La Plata.

Una violenta pelea se desató entre un taxista y un sindicalista en plena calle, tras una discusión que comenzó por unos neumáticos pinchados. Una cámara de seguridad registró toda la secuencia.

Dos hombres se golpearon en una parada de taxis ubicada en el centro de La Plata . Uno de ellos era un chofer y el otro, Juan Carlos Berón, secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de esa localidad.

La pelea callejera ocurrió pocos minutos antes de las 15 horas, en la esquina de 13 y 46 . Otros taxistas presenciaron la discusión e intervinieron cuando comenzaron los golpes.

Una cámara de seguridad registró toda la secuencia y el video se conoció varios días después. las imágenes permiten observar el momento en que los involucrados se enfrentaron frente a los autos estacionados.

Las imágenes de la violenta pelea

El video muestran a Juan Carlos Berón y al conductor durante una discusión en plena calle. La conversación subió de tono hasta convertirse en una agresión física frente a los demás trabajadores.

Los hombres intercambiaron varios golpes junto a la fila de taxis. Algunos choferes se acercaron rápidamente para separarlos y evitar que el enfrentamiento continuara.

Aunque el episodio ocurrió el 13 de julio, las imágenes trascendieron en los días posteriores. La difusión del registro de seguridad permitió conocer un conflicto que hasta ese momento solo figuraba en las denuncias presentadas por los involucrados.

El taxista acusó al sindicalista de pincharle los neumáticos, pero el dirigente negó cualquier relación con los daños.

Las identidades quedaron confirmadas después de la publicación del material. Uno de los participantes era el secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taxímetros, mientras que el otro trabajaba como chofer de taxi en La Plata.

La acusación que habría desatado la violenta pelea en la calle

El conductor del taxi- sostuvo en su denuncia - que la discusión comenzó por los neumáticos pinchados de su vehículo. Y responsabilizó a Berón por los daños, mientras aseguró que decidió reclamarle cuando lo encontró en la parada.

El taxista relató que el planteo generó una fuerte discusión, y después de varios insultos, ambos comenzaron a golpearse.

La acusación por el daño al taxi constituye el principal argumento presentado por el chofer. Sin embargo, todavía no se difundieron imágenes ni testimonios que permitan identificar al responsable de los neumáticos dañados.

Berón negó cualquier relación con ese ataque. Detalló que llegó al lugar en su auto y fue increpado apenas descendió del vehículo. En su versión, el chofer comenzó con los insultos y luego avanzó con los golpes. Y aseguró que la violencia física fue iniciada por el otro hombre.

Los dos protagonistas realizaron denuncias policiales después de la pelea. Cada uno explicó su versión y acusó al otro de comenzar el enfrentamiento registrado por la cámara.

Las autoridades deberán revisar el material completo, las declaraciones y los testimonios de quienes estaban en la parada. Los choferes que intervinieron podrían aportar información sobre los momentos previos a los golpes.