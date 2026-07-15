Impactó contra un árbol en Pico Truncado y terminó esposado. La policía informó que el protocolo para garantizarle atención médica no pudo cumplirse.

Un sindicalista chocó, se negó a la alcoholemia y fue detenido: por qué en el hospital no lo quisieron revisar.

Un accidente de tránsito protagonizado por un dirigente gremial de Pico Truncado, en Santa Cruz , abrió un fuerte debate sobre los protocolos de actuación policial, el sistema de salud en los hospitales públicos.

El referente de la Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP) de la provincia perdió el control de su auto Chevrolet en la intersección de las calles Sarmiento y Mariano Moreno e impactó de frente contra un árbol.

Más allá de que el conductor se mostró hostil con la policía, se negó al control de alcoholemia y fue detenido, la polémica se instaló también ante una sorprendente situación que se presentó en el hospital local, donde el personal informó que no podía atender al accidentado .

El sindicalista, hostil con la policía

Según informó Periódico Las Heras, cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al conductor muy alterado y con un comportamiento hostil hacia ellos.

El sindicalista se negó en reiteradas oportunidades a someterse al test de alcoholemia y opuso resistencia a las indicaciones del personal interviniente, siempre según la versión policial.

Los agentes de Pico Truncado tuvieron que reducir y esposar a un referente del gremio de los estatales de Santa Cruz.

El informe detalla que el hombre se negó a colaborar con los uniformados, lo que en distintos momentos puso en problemas a los efectivos, que tuvieron que tomar medidas extremas para poder controlar la situación.

Esposado y trasladado como contraventor

Ante la negativa reiterada del gremialista, los policías procedieron a reducirlo utilizando la fuerza considerada mínima e indispensable.

Le pusieron esposas y lo trasladaron en carácter de contraventor hasta una dependencia policial de la localidad del sudoeste santacruceño.

En paralelo, inspectores de Tránsito Municipal se traldaron hasta el cruce del accidente y secuestraron el vehículo que protagonizó el choque.

El rodado quedó a disposición del Juzgado de Faltas de Pico Truncado, donde se tramitarán las actuaciones contravencionales correspondientes.

Todo quedó registrado en las actuaciones que se labraron en el lugar del siniestro vial.

El argumento del hospital de Pico Truncado

Pero si hasta allí el accidente se había salido de cauce, lo que pasaría después terminaría por convertir el episodio en algo que excede largamente los habituales incidentes viales.

Una vez que el gremialista fue detenido -no trascendió su identidad, la policía lo trasladó al hospital local para cumplir con la revisión médica obligatoria que debe realizarse antes de alojar a cualquier persona privada de su libertad en una dependencia policial.

El hospital de Pico Truncado, en Santa Cruz.

Sin embargo, según consta en el acta policial, el personal del centro de salud se habría negado a efectuar el examen clínico.

Siempre de acuerdo con la versión consignada en el informe oficial, trabajadores del centro de salud explicaron que la guardia funcionaba bajo un esquema de protesta relacionado con reclamos por falta de seguridad.

Bajo esa modalidad, únicamente estaban atendiendo situaciones consideradas de extrema urgencia.

El debate por la falta de atención.

La revisión médica previa al ingreso a una dependencia policial forma parte del protocolo habitual para resguardar tanto la salud del detenido como la responsabilidad de las instituciones intervinientes.

Pero más allá de procedimientos obligatorios, el detenido acababa de protagonizar un choque de consideración contra un objeto fijo, lo que podría implicar la existencia de lesiones internas que no resultan visibles en una primera evaluación y que requieren la intervención de médicos para ser descartadas.

En ese contexto, la negativa denunciada por la policía abrió un debate sobre el alcance de las medidas de fuerza en los servicios de salud y las obligaciones de atención frente a personas involucradas en accidentes de tránsito.

Hasta la tarde de este miércoles 15 de julio de 2026, no se había conocido versión oficial por parte de las autoridades del hospital respecto de lo ocurrido durante el procedimiento.

El hecho quedó documentado en las actuaciones policiales correspondientes y podría derivar en actuaciones administrativas o judiciales.