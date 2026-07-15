Así festejó Neuquén la clasificación de Argentina: caravanas, plazas colmadas y cortes de ruta

La victoria 2-1 sobre Inglaterra desató una fiesta en toda la provincia. Desde la capital hasta el paraje más lejano, miles de neuquinos salieron a la calle.

Una postal de Zapala que refleja la emoción por el 2 a 1.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 no solo hizo estallar al Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén. En cada rincón de la provincia hubo caravanas, banderas, bocinazos y abrazos para celebrar el histórico triunfo por 2-1 ante Inglaterra.

Tanto en las principales ciudades como en pequeñas localidades de norte a sur de la provincia, la pasión albiceleste volvió a unir a miles de personas en una jornada que quedará para el recuerdo.

En Cutral Co , los hinchas volvieron a reunirse en el ya tradicional Monumento a Lionel Messi , donde cientos de vecinos celebraron la clasificación.

La convocatoria fue tan importante que, como ocurrió en otras oportunidades, también hubo un corte parcial sobre la Ruta Nacional 22, mientras los fanáticos cantaban y hacían sonar bombos y bocinas.

El pueblo de Cutral Co se hizo presente frente al Messi. Gentileza.

El Messi gigante recibió cientos de vecinos que festejaron el triunfo de Argentina. Gentileza.

En Centenario, el punto de encuentro fue nuevamente la Plaza del Bicentenario. Familias enteras llegaron con camisetas, banderas y bombos para vivir una nueva noche de festejos tras otra clasificación de la Scaloneta.

Como en los partidos previos, la plaza del Bicentenario se llenó de vecinos. Gentileza.

Una postal de la ciudad de Centenario con un mensaje claro. Gentileza.

Ni la lluvia frenó la celebración en San Martín de los Andes. Decenas de vecinos salieron igualmente a las calles para cantar, abrazarse y festejar el pase a la final. "¡Qué lindo es ser argentino!", fue una de las frases que más se repitió entre los presentes.

San Martín de los Andes festejó bajo la lluvia. Gentileza.

Junin de los Andes también festejó el triunfo albiceleste. Gentileza.

Del norte al sur, la provincia se tiñó de celeste y blanco

Los festejos también se replicaron en numerosas localidades del interior neuquino.

En Andacollo, vecinos y familias salieron a las calles para celebrar la clasificación.

Andacollo celebró con emoción el pase a la final. Gentileza.

Gentileza.

En Tricao Malal, el triunfo de la Selección también reunió a los habitantes del pueblo en una emotiva celebración.

Varcarco, en el norte de Neuquén festejó la goleada. Gentileza.

En Varvarco, la alegría albiceleste se hizo sentir con caravanas y bocinazos.

Coyuco-Cochico se manifestó ante el triunfo de la Scaloneta. Gentileza.

En Cochicó, los vecinos organizaron una caravana para celebrar el pase de Argentina a la final. "En cada rincón del país se festeja", fue uno de los mensajes que acompañó las imágenes compartidas en redes sociales.

La histórica ciudad de Chos Malal se volcó a las calles. Gentileza.

En Chos Malal, el tradicional punto de encuentro fue la esquina de Sarmiento y Urquiza, donde decenas de personas se reunieron con banderas argentinas para cantar y celebrar.

La Comisión de Fomento de Curí Leuvú celebró. Gentileza.

En Villa Curi Leuvú, la clasificación también se vivió con emoción y una caravana recorrió las calles de la localidad.

En Rincón de los Sauces, la comunidad salió a festejar con una importante movilización de vehículos y familias que recorrieron las principales avenidas al ritmo de bocinazos y cánticos.

La ciudad petrolera se movilizó ante el triunfo. Gentileza.

Zapala también se movió por las calles de la ciudad. Gentileza.

El centro de Zapala. Gentileza.

Neuquén sueña con la cuarta estrella

La victoria de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra, conseguida con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, volvió a unir a toda la provincia en una celebración multitudinaria.

Ahora, el próximo domingo 19 de julio, desde las 16, los neuquinos volverán a reunirse frente a pantallas, televisores y plazas para alentar a la Scaloneta, que enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026 con el sueño intacto de conquistar la cuarta estrella.