Este signo del zodiaco recuperará protagonismo y otro cerrará una etapa: las predicciones de esta semana

Según el horóscopo , tanto Leo como Piscis recibirán buenas noticias. ¿Cómo transitarán esta etapa cada uno de los signos del zodíaco ?

Recientemente, el horóscopo reveló que 7 signos del zodíaco encontrarán a su alma gemela antes de fin de año. Entre ellos, se hallan Leo y Piscis . Pero, en estos días además Leo recuperará protagonismo y Piscis tendrá el desafío de cerrar una etapa. ¿Cómo transitarán este período cada uno de los signos del zódiaco ?

A Leo , según el horóscopo , le aguarda un encuentro inesperado en un evento social, que cambiará el rumbo de su vida sentimental. La atracción se sentirá desde el primer cruce de miradas. En tanto, a Piscis llega un amor tangible y adulto. Así, la conexión con su alma gemela nace desde la empatía, ese lenguaje que Piscis conoce como pocos.

El horóscopo , que anticipa que Leo recuperará el protagonismo y Piscis se enfrentará al desafío de cerrar una etapa, prevé signo por signo para este lunes 13 de julio los siguientes aspectos destacados:

Aries : para los nacidos bajo este signo, las cuestiones familiares tendrán un lugar central. Así, deberán resolver una situación pendiente en su casa, que les permitirá comenzar la semana con mayor tranquilidad.

: para los nacidos bajo este signo, las cuestiones familiares tendrán un lugar central. Así, deberán resolver una situación pendiente en su casa, que les permitirá comenzar la semana con mayor tranquilidad. Tauro : una conversación importante lo puede ayudar a modificar su mirada sobre un proyecto. Por eso, escuchar con atención será tan o más valioso que expresar lo que piensa.

: una conversación importante lo puede ayudar a modificar su mirada sobre un proyecto. Por eso, escuchar con atención será tan o más valioso que expresar lo que piensa. Géminis : jornada clave para ordenar gastos y revisar cuentas. Esta planificación dará mejores resultados que la improvisación.

: jornada clave para ordenar gastos y revisar cuentas. Esta planificación dará mejores resultados que la improvisación. Cáncer : el signo se verá fortalecido en su intuición. Esto lo ayudará a reconocer qué decisiones ya no pueden seguir esperando.

: el signo se verá fortalecido en su intuición. Esto lo ayudará a reconocer qué decisiones ya no pueden seguir esperando. Leo : recupera el protagonismo gracias a una idea o una iniciativa que despierta el interés de otras personas.

: recupera el protagonismo gracias a una idea o una iniciativa que despierta el interés de otras personas. Virgo : con la flexibilidad como principal aliada, sus proyectos compartidos avanzan cuando acepta nuevos métodos de trabajo.

: con la flexibilidad como principal aliada, sus proyectos compartidos avanzan cuando acepta nuevos métodos de trabajo. Libra : un nuevo desafío en el ámbito laboral puede propiciar una oportunidad para demostrar su capacidad. Será clave lograr la calma.

: un nuevo desafío en el ámbito laboral puede propiciar una oportunidad para demostrar su capacidad. Será clave lograr la calma. Escorpio : un proyecto relacionado con estudios, viajes o crecimiento personal lo vuelven a entusiasmar.

: un proyecto relacionado con estudios, viajes o crecimiento personal lo vuelven a entusiasmar. Sagitario : es fundamental revisar acuerdos y compromisos antes de asumir nuevas obligaciones.

: es fundamental revisar acuerdos y compromisos antes de asumir nuevas obligaciones. Capricornio : para los nacidos bajo este signo, es importante saber que todo vínculo necesita tiempo y escucha. Es por ello que deben tomar en cuenta que una conversación sincera fortalecerá una relación importante.

: para los nacidos bajo este signo, es importante saber que todo vínculo necesita tiempo y escucha. Es por ello que deben tomar en cuenta que una conversación sincera fortalecerá una relación importante. Acuario : con la organización como su mejor aliada, podrá resolver asuntos pendientes que le permitirán avanzar con más tranquilidad.

: con la organización como su mejor aliada, podrá resolver asuntos pendientes que le permitirán avanzar con más tranquilidad. Piscis: el desafío pasará por cerrar una etapa en la que ya dio todo lo que podía ofrecer. Así, podrá abrirles un espacio a las oportunidades que están cada vez más cerca.

¿Cuáles son los signos que más van a sentir a Mercurio retrógrado en Cáncer?

Entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2026 estaremos en Mercurio retrógrado en Cáncer. Y los 4 signos del zodíaco que más van a sentir el Mercurio retrógrado en Cáncer son Cáncer; Capricornio; Aries y Libra.

Cáncer: es posible que regresen versiones suyas del pasado o bien personas que los conocieron en otra etapa para que de ese modo les den un cierre. Lo ideal es que se tomen el tiempo de vivir estas emociones antes de salir a decir nada.

Capricornio: la clave estará en sus vínculos (pareja, afectos, socios o acuerdos destacados). Así, puede ocurrir que los capricornianos se encuentren de frente con problemas de comunicación que venían evitando.

Para los nacidos bajo el signo de Capricornio, es importante saber que todo vínculo necesita tiempo y escucha. Es por ello que deben tomar en cuenta que una conversación sincera fortalecerá una relación importante.

Aries: el Mercurio retrógrado acciona en el hogar y familia, agitando temas emocionales, historias del pasado y emociones de la infancia que creían resueltas. De esta manera, algunas antiguas conversaciones con seres queridos pueden reabrirse, esta vez con la chance de aclararlo todo y darles un cierre.

Libra: demoras y ajustes en el ámbito laboral y la necesidad de repensar su rumbo en el trabajo. Un tip para este período: revisar bien cada paso en las tareas que emprenda.