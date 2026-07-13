Un militar embistió una feria con su camioneta y mató a seis personas en Chile: el impactante video

El trágico episodio quedó registrado por cámaras de seguridad. Hay siete heridos, entre ellos dos bebés.

La feria de Caupolicán donde ocurrió el siniestro, cuenta con más de mil puestos.

Un militar de la Armada de Chile protagonizó un impactante siniestro. El hombre embistió a varias personas, dejando como resultado seis muertos y otras siete personas heridas.

El trágico episodio ocurrió este domingo alrededor de las 8:30 horas en la feria Caupolicán donde, por motivos que se investigan, el conductor de un vehículo tipo SUV transitaba a alta velocidad, se subió a la vereda y desató una escena de caos y pánico en Viña del Mar, Chile.

El protagonista del incidente es un cabo del Fuerte Aguayo de la infantería marina , así lo informó la propia Armada. Rápidamente fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado negativo, por lo que se cree que podría haber perdido el control del vehículo tras una colisión.

Las víctimas fatales son seis adultos, tres hombres y tres mujeres. Desde el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, informaron que los siete lesionados –entre ellos dos bebés de ocho meses– están fuera de riesgo y fueron derivados al hospital Gustavo Fricke.

"La tragedia en Viña del Mar enluta a todo el país"

Según medios locales, la camioneta ingresó de manera repentina al predio e impactó de lleno contra las personas que realizaban sus compras o trabajaban en el lugar.El despliegue de emergencia incluyó a los equipos de rescate, personal del SAMU y bomberos para asistir a las víctimas en el lugar del desastre.

El presidente José Antonio Kast expresó su pesar a través de su cuenta de X, señalando que "la tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo un país".

Asimismo, aseguró que las instituciones del Estado están colaborando para atender a los afectados y determinar las responsabilidades pertinentes en este doloroso suceso.

La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos. Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 12, 2026

La feria de Caupolicán, donde ocurrió el siniestro, se realiza los jueves y domingos en el sector alto de Viña del Mar, y cuenta con más de mil puestos, atrayendo a una gran cantidad de visitantes, incluidos vendedores informales que se ubican alrededor del predio.

Qué se sabe de las víctimas fatales del accidente

Los primeros tres fallecidos identificados fueron confirmados por el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones. En diálogo con Teletrece, señaló que "una de las víctimas es funcionaria de la Armada, falleció su padre y su hermana en el mismo lugar del suceso".

Horas más tarde, se confirmó la identidad de otras dos víctimas. Sonia Matilde Oyarzún, de 65 años, y O'Higgins Rubén Olmedo, de 60 años. Ambos se dedicaban al comercio, principalmente en ferias.

El último fallecido fue confirmado en horas de la tarde a través de las redes sociales del Club Deportivo Villa Madrid, que despidió a John Millacura.

"Con el profundo pesar, el Club Deportivo Villa Madrid, comunica a todos nuestros jugadores, socios y comunidad el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador ocurrido el día de hoy en el trágico accidente de la Feria Caupolicán", escribieron.

Fue "una escena muy sensible, con mucha afectación emocional de personas que presenciaron este lamentable incidente, pero en este momento todos los lesionados y afectados están derivados en los centros de salud que corresponden", precisó Erich Liebig, médico Coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota y Petorca.

Cuál es la principal hipótesis detrás del accidente

El coronel Jorge Guaita, de Carabineros, brindó un reporte detallado del parte de los sobrevivientes ante la prensa presente en la zona y aseveró: "No hay ninguna persona grave. Fueron revisados y estabilizados, no hay ninguna persona de gravedad, serían todos lesionados leves".

Por el momento, las líneas de investigación criminal se orientan a determinar los motivos técnicos o humanos que desencadenaron la pérdida de control del rodado. Las pericias preliminares realizadas pasado el mediodía descartaron inicialmente el consumo de bebidas alcohólicas por parte del uniformado chileno.

Guaita especificó sobre los peritajes iniciales: "El intoxilyzer (alcoholímetro), el examen respiratorio, tuvo como resultado 0,0°, lo cual no permite presumir que venía con algún grado de alcohol. Se desconocen los motivos en realidad, si fue alguna falla mecánica".