Profundo dolor por la muerte de Connor Murphy, influencer reconocido a nivel mundial: se ahogó en un lago

La Justicia investiga las circunstancias del hecho y ordenó una autopsia y estudios toxicológicos.

El influencer estadounidense Connor Murphy , uno de los referentes del contenido fitness en redes sociales, murió a los 32 años tras ahogarse en un lago de la provincia de Samut Prakan, en Tailandia. El hecho ocurrió durante la noche y las autoridades locales mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

De acuerdo con la información publicada por los medios tailandeses Bangkok Post y ThaiRath, Murphy vivía desde hacía aproximadamente dos meses en una vivienda de alquiler situada a unos 26 kilómetros al sur de Bangkok. Su muerte generó una fuerte repercusión entre los millones de seguidores que acumulaba en YouTube e Instagram.

Según el reporte policial, el influencer regresó en taxi al complejo residencial donde se alojaba y comenzó a mostrar un comportamiento errático. Las versiones indican que intentó subir al vehículo de otra persona, protagonizó un altercado con el guardia de seguridad del lugar, gritó y luego se arrojó al suelo.

Cuando efectivos de la Comisaría de Bang Phli llegaron al lugar, Murphy escapó por el barrio privado y se lanzó a un lago de unos 10 metros de profundidad. De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, nadó durante varios minutos hasta que se agotó y terminó hundiéndose.

Buzos de la Fundación Poh Teck Tung iniciaron un operativo de búsqueda y, tras unos 30 minutos de trabajo, localizaron el cuerpo a unos 20 metros de la orilla.

La investigación continúa

Los investigadores informaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia y que la causa de muerte fue el ahogamiento. Sin embargo, el caso permanece bajo investigación.

Durante la inspección del vehículo del influencer, la policía encontró dos jeringas sin usar y varias pastillas blancas que todavía no fueron identificadas. Por ese motivo, se ordenó realizar una autopsia y análisis toxicológicos para determinar si existió algún factor que pudiera haber influido en su comportamiento durante las horas previas al episodio.

Quién era Connor Murphy

Connor Murphy era uno de los creadores de contenido fitness más populares de Estados Unidos. En YouTube reunía más de 2,36 millones de suscriptores, donde compartía videos sobre musculación, entrenamiento y looksmaxxing, una corriente enfocada en potenciar el atractivo físico masculino mediante distintos hábitos y técnicas.

Con el paso de los años amplió la temática de sus publicaciones hacia contenidos relacionados con el desarrollo personal y la espiritualidad, aunque continuó vinculado al mundo del fitness. Su último video había sido publicado apenas seis días antes de su muerte, donde afirmaba que estaba "absorbiendo el espíritu de Elon".

Un mes antes del fallecimiento también había difundido un video grabado desde la vivienda que alquilaba en Tailandia, con imágenes del mismo lago donde posteriormente perdió la vida.

El testimonio de su novia

La pareja de Murphy, una joven de 22 años que declaró ante la prensa utilizando un seudónimo, aseguró que nunca había observado conductas que le hicieran sospechar un consumo de drogas ni otros problemas de salud.

No obstante, relató que en una oportunidad el influencer había salpicado pintura por distintos sectores de la vivienda mientras ella dormía. Según su testimonio, la propiedad presentaba manchas en las paredes y daños en parte del mobiliario cuando regresó.