ATEN explicó por qué no está en la mesa salarial: ¿Qué pasará si ATE recibe una mejor oferta?

Fany Mansilla detalló por qué el gremio docente no fue convocado a paritarias. El próximo lunes, el gremio de los estatales se reunirá con el Gobierno.

El gremio docente ATEN es, por ahora, el único sindicato estatal que no fue convocado por el Gobierno provincial para discutir salarios en este segundo semestre. La secretaria general del gremio, Fany Mansilla , explicó los motivos en un video difundido en Facebook y dejó una advertencia clara sobre lo que podría pasar si otros gremios consiguen mejoras.

Según Mansilla, todo se remonta a diciembre pasado, cuando el Gobierno ofreció a todos los sindicatos estatales una actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) semestral más una suma de $350.000 a cobrar en febrero.

"Los demás sindicatos aceptaron con la condición de volver a sentarse en julio para debatir el segundo semestre", señaló. ATEN, en cambio, tomó otro camino que en ese momento era lo que habían pedido el conjunto de las localidades. "Nosotros, por mandato de las asambleas, rechazamos y exigimos que sea anualizado", indicó. Hasta ese momento, se pensaba que era el mejor acuerdo previsible, pero con el diario del lunes, las cosas cambian siempre.

La secretaria general de ATEN, Fany Mansilla durante la paritaria del año pasado. Había ganado las elecciones, pero aún no asumía. Sebastián Fariña Petersen

Esa decisión generó otra negociación más dura con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y el equipo paritario, donde están también la ministra de Educación, Soledad Martínez, y la secretaria de Economía, Carola Pogliano.

ATEN: el acuerdo anualizado que rige para todo el 2026

"Se aprobó en las asambleas de ATEN un IPC anualizado con las dos sumas, una en febrero y otra en septiembre, con un incremento por IPC", dijo la secretaria general del gremio docente.

Ese acuerdo —el único de este tipo firmado en el país, según la dirigente— es hoy la razón por la que el sindicato quedó fuera de la convocatoria a ATE, UPCN y Viales. Es decir, que habría que esperar hasta que se caiga ese acuerdo en diciembre para volver a ser llamados por Provincia. Aunque no todo es tan rígido.

"La convocatoria que se conoció estos días responde a la necesidad de los demás sindicatos de discutir la pauta salarial para la segunda mitad del año", indicó Mansilla.

La advertencia al ministro Tobares

Mansilla, de todas maneras, aclaró cuál es el límite de esa tranquilidad que tiene el acuerdo, debido a que el gremio tiene históricamente presiones internas, más allá de la legalidad institucional. Se juegan también los pesos políticos del gremio a nivel provincial con la agrupación TEP (Trabajadores por la Educación Popular) y el sector de la Multicolor que conduce ATEN Capital.

"El piso para esa negociación va a ser el acuerdo firmado por ATEN, que no existe en ninguna otra provincia un acuerdo anualizado atando los salarios a la inflación para todo el año", indicó.

Y agregó la frase que funciona como una advertencia al gobierno provincial. "En el caso de que se debata algo por sobre ese acuerdo salarial firmado, vamos a exigir la urgente convocatoria a la mesa de negociación para que se incorpore a la pauta ya firmada todo lo que surja por encima de la misma", lanzó.

El equipo paritario del gobierno provincial. Tuvo una deferencia con ATEN. Sebastián Fariña Petersen

Es decir, si ATE, que llega a la mesa del 13 de julio con un planteo más ambicioso que el de ATEN, logra un incremento por encima del IPC o un bono extra, el gremio docente pedirá reabrir su propia paritaria para no quedar atrás.

La dirigente también marcó la cancha de cara a fin de año. "Estaremos atentas y atentos a la convocatoria que el gobierno se comprometió a hacer antes que termine el año para debatir la pauta salarial para el 2027", sostuvo.

Por ahora no hay confirmación oficial de un nuevo llamado a ATEN. Todo depende de lo que resuelva el Gobierno con ATE, UPCN y Viales el lunes 13 de julio en la Sala Laffitte.