La neblina cubrió Neuquén y redujo la visibilidad este jueves: cómo seguirá el tiempo

La capital provincial amaneció bajo un manto gris que ocultó edificios y complicó la circulación. Se espera una jornada mayormente cubierta, fría y con lluvias.

Neuquén tuvo un amanecer diferente este jueves. Una espesa neblina cubrió gran parte de la ciudad desde las primeras horas y transformó por completo el paisaje habitual: edificios, calles y árboles quedaron parcialmente ocultos, mientras que la visibilidad se redujo considerablemente en distintos sectores.

El fenómeno sorprendió a quienes salieron temprano de sus casas para comenzar la jornada laboral o aprovechar el feriado nacional. En algunos puntos, apenas podían distinguirse las construcciones ubicadas a unas pocas cuadras y las luces de los vehículos se destacaban entre el manto blanquecino.

La postal fue especialmente llamativa en los sectores próximos a los ríos Limay y Neuquén, aunque la neblina también se extendió sobre el centro, el oeste y los barrios ubicados en las zonas más altas de la capital provincial.

La baja visibilidad obligó a los conductores a desplazarse con mayor precaución por las principales calles y accesos. En avenidas, rutas y zonas cercanas a los puentes interprovinciales, el paisaje se volvió difuso durante las primeras horas de la mañana.

Maria Isabel Sanchez

Ante estas condiciones, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia respecto del vehículo que circula adelante y utilizar las luces bajas. También es importante evitar maniobras bruscas y no encender las luces altas, debido a que su reflejo sobre las pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire puede dificultar todavía más la visión.

Con el avance de la mañana y el aumento de la temperatura, se esperaba que la visibilidad comenzara a mejorar lentamente. Sin embargo, el cielo continuará con abundante nubosidad y el sol podría aparecer de manera limitada.

Cómo seguirá el tiempo este jueves

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Neuquén tendrá una jornada mayormente cubierta, con una temperatura máxima cercana a los 11 grados. El viento será leve a moderado desde el este, con una velocidad aproximada de 15 kilómetros por hora.

Hacia la noche se esperan lluvias débiles y dispersas, con una temperatura cercana a los 4 grados. También podría aumentar levemente la intensidad del viento, con ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora.

La niebla que afecta a gran parte de Neuquén.

Se espera que las condiciones vayan empeorando con el correr de las horas. Para este viernes se espera otra jornada fría en Neuquén capital, con cielo cubierto y lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por precipitaciones para el Alto Valle neuquino y gran parte de la provincia, mientras que para la cordillera norte la alerta asciende a naranja.

En tanto, la temperatura máxima prevista será de apenas 8 grados, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 3 grados. La humedad y la falta de sol mantendrán una sensación térmica baja durante prácticamente toda la jornada.

El viento soplará desde el sector este y podría alcanzar velocidades moderadas, aunque por el momento no se anticipan ráfagas intensas en la ciudad. El panorama será diferente en otros sectores de la provincia, donde se esperan fenómenos de mayor intensidad.

Mientras tanto, la capital neuquina atraviesa un feriado frío, húmedo y con un paisaje poco habitual. La neblina fue la protagonista del amanecer y dejó imágenes llamativas en distintos puntos de una ciudad.