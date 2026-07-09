Ingenieros neuquinos debaten las aplicaciones reales de la IA en Vaca Muerta

Un ciclo de charlas de la SPE conectó a los ingenieros que trabajan en los pozos con las últimas tecnologías a nivel global. Plantan una semilla para emprender en tecnología.

Decenas de ingenieros en petróleo que trabajan en Vaca Muerta se encontraron este miércoles en el cierre de un ciclo de eventos sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria del petróleo y el gas. La iniciativa puso el foco en la necesidad de conocer aplicaciones concretas de estas tecnologías en las operaciones de campo.

El encuentro fue organizado por la Society of Petroleum Engineers (SPE) Patagonia y el vertical de Energía del IALab del Polo Científico Tecnológico de Neuquén con el objetivo no sólo de divulgar trabajos de investigación y herramientas de IA que ya se aplican en otras regiones sino de encender una chispa para que los profesionales de la industria desarrollen sus propias herramientas a través de startups tecnológicas que apliquen el conocimiento de la especificidad de Vaca Muerta.

"El encuentro surge como una necesidad de los profesionales para estar en tema de lo que pasa y lo que se hace con inteligencia artificial a nivel industria. A nivel personal todos usamos aplicaciones, pero no hemos necesariamente visto lo que se hace en las operadoras y las empresas", afirmó Andrés López Gibson , presidente de SPE Patagonia.

Los organizadores propusieron un espacio para que todos los que poseen desarrollos en la materia presenten sus avances de forma abierta a la comunidad técnica. El ciclo cubrió áreas como la perforación, la producción y los reservorios, con una jornada final este miércoles dedicada de forma exclusiva a las terminaciones de pozos (completions).

Maria Isabel Sanchez

Herramientas digitales para ganar en eficiencia

Entre las charlas propuestas en el cierre del ciclo se contó con la exposición de empresas como NOV, que presentó sus avances en servicios digitales para el soporte de ingeniería en Argentina. El enfoque principal giró en torno a la creación de gemelos digitales de las operaciones, una herramienta que permite el manejo de datos para la optimización de procesos.

Aunque los yacimientos son grandes generadores de datos, en la última década se pudo ver un salto en el procesamiento de esta información, que pasó de ofrecer análisis conocidos como "post mortem", que debían ser interpretados por un ingeniero para luego redactar un informe, a ser parte de una gestión automatizada en tiempo real.

Maria Isabel Sanchez

"Cada pozo es una historia", señalaron en las presentaciones, que incluyeron disertaciones en inglés de ingenieros que trabajan en otras cuencas con experiencia en el shale, como Permian, en Texas. Analizar grandes volúmenes de datos a través de la IA permite que los ingenieros tomen decisiones con más precisión para elevar la eficiencia de cada yacimiento, incluso cuando están a kilómetros de distancia.

Alexander Chivico, ingeniero de soluciones digitales en NOV, explicó el concepto central de su intervención: "La presentación estaba más dedicada a charlar un poco sobre cómo sobre el concepto de crear un un un gemelo digital de tu operación que quede siempre guardado, siempre respaldado y que te sirva tanto para las decisiones en el tiempo real, pero también para las decisiones futuras".

Maria Isabel Sanchez

El uso de gemelos digitales permite identificar las características propias de cada pozo y los eventos que ocurren durante la operación. Ese historial conforma un legado de información que sirve para la mejora de los procesos en los pozos siguientes.

En un contexto donde cada fracción de tiempo tiene un valor elevado, la eficiencia se convierte en la meta principal de las compañías.

La disponibilidad de tecnología de punta en Argentina ahora se da en etapas más tempranas que lo que se notaba en años anteriores. A partir del nivel de actividad en Vaca Muerta, las empresas extranjeras encuentran un terreno fértil que funciona como incentivo para traer sus herramientas de vanguardia.

En ese aspecto, los encuentros de la SPE funcionan como la plataforma necesaria para que los clientes conozcan la oferta tecnológica y encuentren la solución que sus operaciones demandan.

La chispa para emprender

Además de divulgar las últimas herramientas tecnológicas que se aplican en la industria, el intercambio entre técnicos, estudiantes y empresas en el Polo Tecnológico marca un camino hacia la independencia en el desarrollo de software pensado desde y para Vaca Muerta.

La meta final es la transformación de Neuquén en un centro de exportación de servicios digitales para la industria del petróleo a escala global, por lo que desde el Polo se incentiva la creación de start ups que puedan brindar herramientas específicas para la actividad.

Maria Isabel Sanchez

Uno de los diagnósticos del encuentro señaló que una parte de la producción técnica de los profesionales locales se presenta en congresos internacionales, pero no siempre se comparte en el ámbito regional.

"¿Por qué tenemos que ir a buscar soluciones necesariamente allá si las podemos hacer acá? Tenemos profesionales técnicos, empresas de tecnología, tenemos todos, me parece, para hacer", se preguntó López Gibson.

El plan para los próximos meses contempla la realización de desafíos para empresas de tecnología (startup challenges). En estos certámenes, las operadoras y las compañías de servicios actuarán como jurados para definir las problemáticas críticas que requieren soluciones mediante inteligencia artificial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SPE Patagonia (@spepatagonia)

Este interés se vincula con la voluntad de generar un ecosistema de innovación local que evite la fuga de conocimientos hacia centros tecnológicos del exterior, como Houston o Silicon Valley y hasta permitir el desarrollo de start ups ligadas a la IA y la economía del conocimiento a partir de brindar soluciones concretas a Vaca Muerta.