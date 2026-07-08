Neuquén continúa bajo alerta por lluvias y fuertes vientos: qué rutas están complicadas

Se esperan precipitaciones persistentes y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Piden evitar viajes innecesarios y consultar el estado de las rutas.

Neuquén atraviesa otra jornada marcada por el mal tiempo, con alertas por lluvias y fuertes vientos que alcanzan principalmente a la región cordillerana. Las condiciones también podrían generar nuevas complicaciones sobre las rutas, donde todavía hay sectores con hielo, nieve, barro y baja adherencia.

Según la información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el avance de un sistema frontal provocará precipitaciones persistentes en distintas localidades del oeste provincial. En las zonas más elevadas, las lluvias podrán transformarse en nieve.

Los organismos oficiales solicitaron a la población mantenerse informada, evitar desplazamientos innecesarios y verificar la transitabilidad de los caminos antes de comenzar cualquier viaje, debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día.

En la región cordillerana está activa una alerta naranja por precipitaciones, y se esperan valores acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, aunque esas cifras podrían ser superadas de manera puntual. Las precipitaciones podrían registrarse durante varias horas y reducir la visibilidad en rutas y caminos de montaña.

En los sectores de mayor altura se prevén nevadas de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 20 centímetros. No se descarta que la cantidad de nieve sea superior en áreas cercanas a la cordillera.

Rige una alerta de nivel amarilla para varias provincias durante este viernes.

La combinación de precipitaciones y bajas temperaturas podría favorecer la formación de hielo sobre la calzada, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Las temperaturas bajas continuarán durante el resto de la semana, por lo que las autoridades advirtieron que las dificultades podrían prolongarse incluso después de que cesen las lluvias y nevadas.

Ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora

El viento será otro de los principales factores de riesgo. Se esperan corrientes provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Las ráfagas más intensas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, principalmente en la cordillera, las zonas altas y sectores abiertos de la provincia.

Fuertes vientos, nevadas y frío extremo en la región centro oeste del país.

Estas condiciones pueden provocar reducción de la visibilidad por nieve o tierra en suspensión, caída de ramas, dificultades para controlar los vehículos y movimientos bruscos en camiones, colectivos, casillas rodantes y automóviles de gran porte.

Se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar permanecer cerca de árboles, postes o carteles y no estacionar vehículos debajo de estructuras que puedan desprenderse.

Cómo están las rutas de Neuquén

Los últimos reportes oficiales indican que gran parte de la red vial neuquina permanece transitable con precaución, aunque existen sectores afectados por nieve, hielo, barro y baja adherencia.

Entre los corredores donde se recomienda circular con especial cuidado se encuentran las rutas provinciales 13, 23, 26 y 46, además de diferentes tramos de las rutas nacionales 22, 40, 231, 234, 237 y 242.

En la Ruta Provincial 13, especialmente en dirección a Primeros Pinos, Litrán, Villa Pehuenia y Moquehue, pueden encontrarse sectores con hielo y nieve. También se debe extremar la precaución sobre la Ruta Provincial 23, en la zona de Pilo Lil y los accesos cercanos a la cordillera.

La Ruta Provincial 46, que conecta Zapala con Rahue, es otro de los caminos que suele presentar acumulación de nieve, hielo y baja adherencia durante episodios de mal tiempo.

En los accesos a los centros de esquí, como las rutas provinciales 19 hacia Chapelco y 13 hacia la zona de Villa Pehuenia, puede exigirse el uso obligatorio de cadenas. La medida podrá ampliarse a otros corredores de acuerdo con la evolución de las nevadas.

También se recomienda especial atención en los caminos hacia Caviahue, Copahue, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y los pasos internacionales, donde la transitabilidad puede modificarse durante la jornada.

Recomendaciones antes de viajar

Vialidad Provincial pidió evitar la circulación nocturna, portar cadenas y mantener una velocidad reducida. Además, es necesario conservar una mayor distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas o sobrepasos.

Antes de comenzar un recorrido, se aconseja revisar el estado de los neumáticos, las luces, los frenos, la calefacción y el nivel de combustible. También se recomienda llevar ropa de abrigo, agua, alimentos, una pala y el teléfono celular con batería suficiente.

Las autoridades remarcaron que los partes de rutas pueden cambiar en pocas horas por el avance de las lluvias, las nevadas y el viento. Por ese motivo, se debe consultar la información oficial inmediatamente antes de viajar.

Para conocer la transitabilidad actualizada, Vialidad Provincial mantiene disponible el Centro de Atención al Usuario, al teléfono 2942-572138.