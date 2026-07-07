Alerta por vientos que superarían los 90 km/h, lluvias de hasta 30 mm y nevadas

El SMN anticipó precipitaciones persistentes, ráfagas y nevadas en sectores cordilleranos. Además, once provincias están bajo advertencia por frío extremo.

Alerta por lluvias intensas y fuertes vientos: estas son las zonas más complicadas.

El tiempo volverá a presentar condiciones adversas este martes en gran parte del país, mientras aún continúan las bajas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias, nevadas y fuertes vientos.

Las advertencias más importantes se concentran sobre la región cordillerana, donde se esperan precipitaciones fuertes y persistentes. En algunas áreas, la alerta alcanza el nivel naranja, mientras que también se mantienen avisos amarillos por viento y acumulación de nieve.

En paralelo, el organismo nacional mantiene una advertencia por temperaturas extremas frías para once provincias del país. El frío podría afectar especialmente a niños, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas.

Alerta por intensas lluvias: qué zonas afectará

En este contexto, una de las alertas amarilla emitidas por el SMN, indica que se esperan fuertes lluvias para este martes. Afectará a varias provincias patagónicas: Chubut, Neuquén y Río Negro.

En Neuquén, la alerta naranja por lluvias alcanza a Los Lagos y a sectores cordilleranos de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé. Las condiciones más complicadas se esperan durante la tarde y la noche de este martes.

Según informó el SMN, bajo alerta naranja podrían acumularse entre 30 y 60 milímetros de agua. En forma puntual, esos valores podrían ser superados. En los sectores más elevados, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia y nieve mezclada.

En Río Negro, la advertencia comprende principalmente Bariloche y las zonas cordilleranas. En estas áreas, el alerta comenzará en nivel amarillo y subirá a naranja durante la noche.

En los sectores bajo alerta amarilla se esperan lluvias persistentes, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros. Las autoridades recomendaron prestar especial atención a la posible crecida de arroyos, la acumulación de agua y el desprendimiento de piedras sobre caminos de montaña.

Vientos con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora

El viento también será protagonista en buena parte de Neuquén. El organismo anticipó corrientes provenientes del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y superar esa intensidad en forma puntual.

Ante esta situación, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados, evitar refugiarse debajo de árboles y circular con precaución, especialmente en rutas abiertas y caminos donde pueda reducirse la visibilidad.

Chubut, bajo alerta por lluvias y nevadas

El temporal también alcanzará el oeste y noroeste de Chubut, principalmente en la región cordillerana. Allí se esperan lluvias persistentes y nevadas de variada intensidad, con mayor impacto en zonas elevadas.

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá un período prolongado de precipitaciones desde la cordillera chubutense hasta el sur de Neuquén. En las áreas más bajas predominará la lluvia, mientras que en cotas superiores podrían registrarse nevadas y aguanieve.

Las condiciones podrían generar acumulación de agua, formación de barro, desprendimientos y dificultades para transitar por rutas cordilleranas. Antes de viajar, se aconseja consultar el estado de los caminos y la situación de los pasos internacionales.

Alerta por temperaturas extremas en once provincias

Además de las advertencias por lluvia y viento, el SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas frías para sectores de Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, San Juan, La Rioja, San Luis y el este de la provincia de Buenos Aires.

El nivel amarillo indica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, aunque podrían resultar peligrosas para los grupos de riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa liviana, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y consumir bebidas calientes. También se aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que viven en situación de calle.

El SMN recordó que las alertas pueden modificarse durante la jornada, por lo que recomendó seguir las actualizaciones oficiales y las indicaciones de Defensa Civil de cada localidad.