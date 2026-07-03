Alerta por tormentas en Miami a la hora del partido de Argentina: cómo es el protocolo

La selección debe enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 desde las 19 de nuestro país.

A pocas horas del partido de la Selección Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , el clima en Miami mantiene en vilo a la organización. El equipo albiceleste tiene previsto saltar al Hard Rock Stadium a las 18 (hora local, 19 de Argentina) para medirse ante Cabo Verde, pero el pronóstico meteorológico encendió las alarmas por posibles tormentas eléctricas en la zona.

Durante la mañana de este viernes, el cielo mostró un aspecto cambiante : predominaron las nubes grises y amenazantes en varios tramos, aunque también hubo claros con sol intermitente. Según los partes oficiales, se espera una tarde húmeda, con alternancia de sol, nubosidad y chubascos pasajeros.

El verdadero inconveniente no sería tanto la lluvia en sí, sino si esas tormentas vienen acompañadas de rayos.

Justamente allí está el punto crítico. Las autoridades estadounidenses tienen un protocolo estricto: si se detecta un rayo en un perímetro de 13 kilómetros alrededor del estadio, el partido se interrumpe de forma automática. En ese caso, se debe evacuar no solo el césped, sino también las gradas, y el encuentro queda suspendido por un mínimo de 30 minutos.

Pero ojo: si durante ese tiempo cae otro rayo, el conteo arranca de nuevo desde cero. Por eso, nadie puede anticipar cuánto duraría realmente una pausa; todo depende de la evolución del tiempo en ese momento.

Ante este escenario, todas las miradas están puestas en cómo se comporta el clima durante las próximas horas. Si llegara a darse una suspensión, una vez que las condiciones mejoren y se levante la alerta, los futbolistas dispondrán de un calentamiento previo de apenas 5 minutos antes de reanudar el partido.