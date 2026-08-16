Dibu Martínez, más cerca de dejar la Premier League: el club que prepara una oferta

El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina finalmente podría dejar el fútbol inglés en este mercado de pases.

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a quedar en el centro del mercado de pases europeo luego de que Juventus reactivara su interés en contratarlo. El equipo italiano ya había intentado avanzar por el arquero argentino, pero las diferencias económicas con Aston Villa habían frenado las negociaciones.

En aquel momento, el club inglés pretendía alrededor de 10 millones de euros por el excampeón del mundo, mientras que Juventus estaba dispuesto a ofrecer entre 6 y 7 millones . Sin embargo, el escenario podría haber cambiado en las últimas horas y los italianos tendrían ahora una nueva oportunidad para intentar cerrar la operación.

La principal razón es que Aston Villa estaría muy cerca de incorporar al arquero japonés Suzuki , según los últimos reportes del mercado. Su llegada podría abrirle la puerta de salida al Dibu y hacer que la institución inglesa sea más flexible a la hora de negociar su transferencia.

La nueva regla que pondrá en práctica la Premier League para terminar con las demoras de los arqueros en el fútbol.

Ante esta situación, Juventus volvería a intentar quedarse con Martínez y mantendría una propuesta cercana a los 7 millones de euros, aunque con la posibilidad de sumar otros 3 millones en bonos por objetivos.

El conjunto de Turín busca aprovechar así la nueva coyuntura para incorporar a un arquero que fue fundamental para la Selección argentina en el Mundial 2026, especialmente en la final frente a España.

Otro jugador de la Selección Argentina ya definió su futuro

El Atlético de Madrid volvió a darle un fuerte protagonismo argentino a sus redes sociales este sábado al publicar imágenes de Cristian “Cuti” Romero posando con la bandera argentina, pocas horas después de oficializar su incorporación desde Tottenham, y acompañó las fotografías con un mensaje tan breve como significativo: “Representando”.

La publicación mostró al defensor cordobés durante su presentación como nuevo futbolista del equipo conducido por Diego Simeone, con la bandera celeste y blanca desplegada como protagonista de una de las imágenes.

El gesto rápidamente generó repercusión entre los seguidores argentinos del club español, cuya identificación con el país se profundizó durante los últimos años por la presencia de futbolistas de la Selección y, fundamentalmente, por el extenso ciclo de Simeone como entrenador.

Romero fue anunciado oficialmente este sábado después de que Atlético de Madrid alcanzara un acuerdo con Tottenham para adquirir su ficha. El campeón del mundo firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031 y se convirtió en uno de los principales refuerzos del conjunto madrileño para la temporada 2026/27.

La transferencia se concretó en una cifra cercana a los 40 millones de euros entre monto fijo y variables, después de varios mercados en los que el “Colchonero” había intentado incorporar al marcador central.

El defensor de 28 años también tuvo este sábado su primera jornada de trabajo en el Cerro del Espino y comenzó con tareas físicas individualizadas después de haberse incorporado recientemente al plantel.

Romero explicó además que su estilo futbolístico puede adaptarse especialmente a la identidad del Atlético y destacó como uno de los factores para elegir el club la presencia de varios compañeros de la Selección argentina.

El cordobés compartirá plantel, entre otros, con Julián Álvarez y Giuliano Simeone, mientras estará bajo las órdenes de un entrenador argentino como el “Cholo”.

Romero llegó a España después de cinco temporadas en Tottenham, donde disputó más de 150 encuentros, fue capitán y consiguió la Europa League 2025.