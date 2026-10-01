Voraz incendio en Centenario: un comedor quedó destruido y perdió gran parte de la mercadería

El fuego se desató pasada la medianoche y afectó cerca del 90% de la estructura del comedor Tía Isabel. No hubo personas heridas.

Un incendio de grandes dimensiones provocó importantes daños en el comedor Tía Isabel de Centenario durante la madrugada de este jueves. Cuando los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, el fuego ya se había extendido por prácticamente toda la estructura y había generado un escenario complejo para el trabajo de los rescatistas.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, explicó en LU5 que todavía no se pudo determinar cómo comenzó el incendio. El llamado de emergencia fue recibido poco después de la medianoche y, debido a que el cuartel se encuentra a unas siete cuadras del comedor, la dotación pudo salir rápidamente hacia el lugar.

Sin embargo, al arribar se encontraron con el incendio completamente declarado. Las llamas habían tomado gran parte de la estructura y el principal objetivo pasó a ser evitar que el fuego avanzara hacia las viviendas ubicadas en los alrededores.

Según explicó Álvarez, los bomberos tuvieron que trabajar durante un tiempo prolongado no solo para controlar las llamas, sino también para enfriar los distintos sectores y lograr la extinción total del incendio.

Gentileza Centenario Digital

La estructura sufrió daños en aproximadamente un 90 por ciento. La magnitud de la afectación complicó además el ingreso de los bomberos, ya que durante el operativo parte de la construcción se desprendió y cayó, bloqueando el paso hacia uno de los sectores donde se concentraba el fuego.

Otro de los inconvenientes estuvo relacionado con las características de la construcción. De acuerdo con el jefe del cuartel, uno de los sectores tenía una losa con telgopor, un material que arde con mucha intensidad y que generó temperaturas muy elevadas dentro del lugar.

"Se convierte prácticamente en un horno", explicó Álvarez al describir las condiciones que encontraron los bomberos durante el operativo.

Evitaron que el fuego llegara a las casas vecinas

Uno de los principales riesgos durante la intervención fue que las llamas alcanzaran las viviendas contiguas al comedor. Por la intensidad del incendio y la cercanía de las construcciones, los bomberos tuvieron que trabajar para contener el avance y proteger las propiedades linderas.

Finalmente, el fuego no alcanzó las casas vecinas y no se registraron personas afectadas por el incendio.

Una vez controladas las llamas, los bomberos continuaron con las tareas de enfriamiento y revisión de la estructura para evitar que quedaran focos activos o sectores con riesgo de reactivación.

Pérdidas en ropa y alimentos

Además de los daños en la construcción, el incendio provocó pérdidas importantes en los elementos que se encontraban dentro del comedor. Esto se debe a que el lugar cumple una función social para vecinos de distintos sectores de Centenario y de allí dependen numerosas personas que reciben asistencia.

En el inmueble había una importante cantidad de ropa destinada a quienes concurren al comedor, además de mercadería almacenada para la elaboración de alimentos. Parte de esos productos quedó afectada por las llamas y el calor, lo que representa otro de los impactos del incendio para quienes sostienen diariamente la actividad del lugar.

Por el momento, no se pudo establecer cuál fue el origen del fuego. Las circunstancias que provocaron el incendio serán determinadas a partir de las pericias correspondientes, mientras que los daños materiales fueron considerados de gran magnitud por el nivel de destrucción que sufrió la estructura.

Lo que sí quedó confirmado es que el incendio no dejó personas heridas y que el trabajo de los Bomberos Voluntarios permitió evitar que las llamas se propagaran hacia las viviendas cercanas. "Las personas habían salido por sus propios medios, pero la estructura quedó muy dañada", especificó.

El trabajo para combatir las llamas se extendió aproximadamente tres horas. "Fue una tarea muy larga, de cuatro dotaciones de bomberos que trabajaron en el lugar para poder enfriarlo definitivamente", explicó.