Nippon Car sortea un UTV en una gran fiesta: "La Kermés de Nippon"

El 3 de octubre, la sucursal de Perticone 1575 será escenario de un evento especial que corona la campaña "El auto de tus sueños".

Nippon Car , concesionario oficial Toyota , invita a toda la comunidad a La Kermés de Nippon , el evento que cerrará la campaña "El auto de tus sueños" con el sorteo de un UTV 0KM. La cita es el sábado 3 de octubre, en la sucursal ubicada en Perticone 1575.

Durante los últimos dos meses, Nippon Car desarrolló "El auto de tus sueños", una campaña pensada para acompañar a quienes buscaron renovar su vehículo o simplemente se acercaron a vivir la experiencia Toyota. Participaron automáticamente todas las personas que:

Como cierre de esta propuesta, Nippon Car sorteará un UTV , un premio pensado para quienes disfrutan de la aventura y el aire libre, en sintonía con el espíritu de la marca.

La Kermés de Nippon: una fiesta para toda la familia

El sorteo no será un simple anuncio: se transformará en un gran evento a cielo abierto. La Kermés de Nippon propone recuperar el clásico formato de kermés, con juegos, sorpresas y un clima de fiesta pensado para toda la familia, en el marco de la revalorización de los vehículos usados que la marca viene impulsando.

La jornada combinará entretenimiento, activaciones de marca y la emoción del sorteo en vivo del UTV, consolidando a Nippon Car como un espacio de cercanía con la comunidad, más allá de la compra de un vehículo. Durante todo el día, los asistentes podrán disfrutar de:

Descuentos especiales en toda la gama de vehículos

Test drive de los modelos Toyota

Transferencia bonificada para quienes concreten la compra de su vehículo

Seguro gratis por la compra de un vehículo

Show circense en vivo

Juegos para toda la familia

Pochoclos y café de especialidad

Además, habrá un condimento especial: quien realice la operación de compra número 1000 se llevará un mega premio.

Datos del evento