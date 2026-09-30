Nippon Car sortea un UTV en una gran fiesta: "La Kermés de Nippon"
El 3 de octubre, la sucursal de Perticone 1575 será escenario de un evento especial que corona la campaña "El auto de tus sueños".
Nippon Car, concesionario oficial Toyota, invita a toda la comunidad a La Kermés de Nippon, el evento que cerrará la campaña "El auto de tus sueños" con el sorteo de un UTV 0KM. La cita es el sábado 3 de octubre, en la sucursal ubicada en Perticone 1575.
Una campaña de casi dos meses que llega a su gran final
Durante los últimos dos meses, Nippon Car desarrolló "El auto de tus sueños", una campaña pensada para acompañar a quienes buscaron renovar su vehículo o simplemente se acercaron a vivir la experiencia Toyota. Participaron automáticamente todas las personas que:
- Compraron un vehículo usado en el concesionario.
- Formaron parte de alguna de las activaciones puntuales de la marca realizadas durante la campaña.
Como cierre de esta propuesta, Nippon Car sorteará un UTV, un premio pensado para quienes disfrutan de la aventura y el aire libre, en sintonía con el espíritu de la marca.
La Kermés de Nippon: una fiesta para toda la familia
El sorteo no será un simple anuncio: se transformará en un gran evento a cielo abierto. La Kermés de Nippon propone recuperar el clásico formato de kermés, con juegos, sorpresas y un clima de fiesta pensado para toda la familia, en el marco de la revalorización de los vehículos usados que la marca viene impulsando.
La jornada combinará entretenimiento, activaciones de marca y la emoción del sorteo en vivo del UTV, consolidando a Nippon Car como un espacio de cercanía con la comunidad, más allá de la compra de un vehículo. Durante todo el día, los asistentes podrán disfrutar de:
- Descuentos especiales en toda la gama de vehículos
- Test drive de los modelos Toyota
- Transferencia bonificada para quienes concreten la compra de su vehículo
- Seguro gratis por la compra de un vehículo
- Show circense en vivo
- Juegos para toda la familia
- Pochoclos y café de especialidad
Además, habrá un condimento especial: quien realice la operación de compra número 1000 se llevará un mega premio.
Datos del evento
- Qué. Sorteo de un UTV + La Kermés de Nippon
- Cuándo. Sábado 3 de octubre
- Dónde. Nippon Car – Perticone 1575
- Quiénes participan. Compradores de usados y participantes de activaciones de la campaña "El auto de tus sueños"
- Actividades. Descuentos especiales, test drive, transferencia bonificada, seguro gratis, show circense, juegos, pochoclos y café de especialidad
- Bonus. La operación de compra N.º 1000 se lleva un mega premio.
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