¿Vuelven la lluvia y el viento a Neuquén? Qué dice el pronóstico para la segunda semana de primavera

La inestabilidad podría continuar esta semana. La ciudad ingresa en un período caracterizado por fluctuaciones en los registros térmicos.

El cielo gris y la falta de sol fueron una constante que aún continúa en varias zonas.

La inestabilidad con probables lloviznas y el viento con intensas ráfagas podrían continuar esta semana en Neuquén, mientras se transita la segunda semana de la primavera.

La ciudad ingresa en un período caracterizado por fluctuaciones en los registros térmicos, según los datos suministrados por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC).

Para este miércoles 30 de septiembre, el pronóstico del tiempo anticipa un aumento de la inestabilidad con un leve descenso en la temperatura durante el día, alcanzando una máxima de 16°C bajo condiciones inestables, con vientos del sur a 24 km/h y ráfagas de 27 km/h.

El cielo es tormentoso por momentos. Se espera un domingo inestable en Neuquén. Claudio Espinoza

Durante la noche se mantendrá el ambiente inestable, alcanzando un piso térmico de 0°C, acompañado por vientos del sudoeste a 27 km/h y ráfagas que llegarán a los 45 km/h.

Inicio de octubre

El inicio del mes de octubre traerá un paulatino ascenso de la temperatura en la región. El jueves 1 de octubre se presentará mayormente cubierto durante el día, con una máxima que se recuperará hasta los 19°C, vientos del sudeste a 12 km/h y ráfagas de 19 km/h.

Por la noche, el cielo estará completamente cubierto y la mínima se ubicará en 5°C, con vientos rotando al noreste a 25 km/h y ráfagas de 48 km/h.

Para el viernes 2 de octubre se espera el pico de temperatura de la semana en horario diurno, registrando una máxima de 23°C bajo condiciones inestables, acompañadas por un incremento notable en la velocidad del viento del oeste, que soplará a 50 km/h con ráfagas intensas de 64 km/h. La noche del viernes se tornará mayormente despejada con una mínima de 4°C, persistiendo el viento constante del oeste a 53 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

¿Qué pasa el fin de semana?

Hacia el fin de semana, el viento se mantendrá como protagonista en toda la capital. El sábado 3 de octubre se prevé un día parcialmente nublado con una máxima de 18°C, vientos continuos del oeste a 50 km/h y ráfagas que alcanzarán nuevamente los 64 km/h.

Por la noche, el cielo estará mayormente despejado, con una mínima de 3°C y vientos del oeste amainando levemente a 45 km/h con ráfagas de 53 km/h.

Finalmente, el domingo 4 cerrará con cielo parcialmente nublado en horas del día y una temperatura máxima de 19°C, registrándose vientos a 39 km/h y ráfagas de 49 km/h. El cierre nocturno del domingo se dará con cielo cubierto, una temperatura mínima de 4°C y vientos del sudoeste a 43 km/h con ráfagas de 59 km/h.