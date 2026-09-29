Alerta del SMN por fuertes tormentas, hasta 60 mm de lluvia, granizo y viento

El organismo advirtió que se espera que sean fenómenos de gran intensidad este martes. Qué zonas serán las más afectadas.

Hay alertas de nivel amarillo para distintas partes del país.

La semana continúa con mejores en cuanto a las temperaturas en gran parte del país, pero la inestabilidad seguirá con la presencia de fuertes fenómenos durante este martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas por tormentas y lluvias para diferentes regiones de la Argentina. El informe indica nivel amarillo, con la posibilidad de que se registren fenómenos de variada intensidad durante la jornada.

Las áreas alcanzadas abarcan principalmente sectores del norte, noreste y centro del país. En algunas de ellas se esperan tormentas fuertes, con lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Alerta por fuertes tormentas: qué zonas estarán afectadas

El organismo lanzó una alerta amarilla por tormenta. Se prevén precipitaciones fuertes y condiciones que pueden generar acumulados importantes de lluvia en períodos reducidos, además de ráfagas intensas y posible caída de granizo.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

La tormenta alcanza a sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones. En estos sectores, el nivel amarillo indica que los fenómenos previstos pueden ser peligrosos y capaces de provocar interrupciones en actividades habituales.

De acuerdo con las previsiones del organismo, las tormentas pueden presentarse de manera localizada y con distinta intensidad dentro de una misma región.

Entre los fenómenos previstos aparecen lluvias intensas durante períodos breves, abundante actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. En algunos sectores, los acumulados de precipitación podrían superar los valores estimados de manera puntual.

Lluvias intensas: en qué sectores golpeará la alerta

Una de las advertencias que requiere especial atención es la alerta amarilla por lluvias que alcanza al sur de la provincia de Buenos Aires.

En este sector, el fenómeno previsto es diferente al de las áreas donde la principal amenaza son las tormentas. El SMN anticipa lluvias persistentes e intensas durante el período de vigencia de la alerta.

Para la zona se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque los valores pueden ser superiores en determinados puntos.

La persistencia de las precipitaciones puede generar acumulación de agua en calles, dificultades para circular y complicaciones en caminos y rutas, especialmente en sectores donde las lluvias se mantengan durante varias horas.

Recomendaciones del SMN

Ante las tormentas, el organismo recomienda permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas. También aconseja retirar o asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras que puedan caer.

Durante las lluvias intensas, se recomienda mantener limpios los desagües y sumideros y evitar sacar la basura, ya que puede obstruir el escurrimiento del agua.

Si ingresa agua a una vivienda, el SMN aconseja cortar el suministro eléctrico y desconectar los artefactos siempre que pueda hacerse de manera segura.

Para quienes tengan que viajar por las regiones bajo alerta, la recomendación es consultar previamente las condiciones meteorológicas y extremar las precauciones, especialmente en rutas donde la lluvia intensa pueda reducir la visibilidad y dificultar la circulación.

El alerta puede actualizarse durante el día de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.