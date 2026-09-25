Fuerte temporal de lluvia golpea al sur de Chile: colapso de rutas, puentes y pobladores aislados

El fenómeno meteorológico comenzó este martes por la noche y continúa durante toda la jornada del viernes.

Un fuerte temporal de lluvias y vientos comenzó a impactar al centro-sur y sur de Chile , donde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) activó un alerta roja ante la llegada de un sistema frontal asociado a un "río atmosférico" de categoría 4, calificado por los especialistas como extremo.

El fenómeno meteorológico comenzó este martes por la noche y continúa durante toda la jornada del viernes, afectando directamente a las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos . Las consecuencias del temporal comenzaron a visibilizarse, con el desborde de ríos, comunidades asiladas, viviendas afectadas y hasta el colapso de puentes.

Ante la magnitud de las precipitaciones en la cordillera y las ráfagas de viento , las autoridades locales instaron a la población a extremar los cuidados en el tránsito y mantener despejados los drenajes urbanos.

Uno de los lugares más afectados fue la región de Los Ríos, donde el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) directamente solicitó la evacuación de los habitantes en la zona del balneario de Malalhue, en Lanco, por el desborde del río Leufucade; los sectores de Melefquén y Cayumapu Bajo, en Panguipulli, por desbordes de los ríos Leufucade y Zahuil; y el sector Quilmio de Liquiñe, también en Panguipulli, por el desborde del río Cuacua.

Las regiones más afectadas de Chile por el temporal

En La Araucanía se reportaron inundaciones en caminos de Temuco, Villarrica y otras comunas, además del desborde del estero Pulongo y el colapso de una alcantarilla en Carahue. El paso fronterizo Pino Hachado fue cerrado preventivamente.

En la Región del Biobío, Senapred solicitó evacuar un sector de Santa Bárbara y mantiene medidas de emergencia asociadas al aumento de caudales, mientras en la Región de La Araucanía se registró el colapso parcial del Puente Viejo de Lautaro.

El colapso del puente se registró durante la madrugada de este viernes en Lautaro, alrededor de la 1:30 horas. Según revelaron medios locales, se constató que cedieron algunos de los pilares del viaducto que cruza el río Cautín, generando un desplazamiento del mismo.

Por ello, se dispuso el cierre total de la estructura para el tránsito vehicular como peatonal. "Lo más probable es que el colapso sea derivado justamente de la condición de lluvia y sobre todo condición de lluvia con isoterma alta que se produjo en la zona de precordillera y cordillera", indicó Claudio Paredes, director de gestión de riesgo de desastre de la Municipalidad de Lautaro.

Al menos 30 personas quedaron aisladas tras el desborde de un río

En la comuna de Lanco, radio Bío Bío informó que son cerca de 30 personas las que se encuentran aisladas por la crecida del río Leufucade, situación que motivó coordinaciones entre Senapred y la Armada para concretar su evacuación.

Previamente, se había activado el SAE para solicitar la evacuación de la ribera del mismo río en el sector Panguinilahue.

Pese a que las precipitaciones disminuyeron, la provincia de Valdivia se mantiene con Alerta Roja por la crecida de ríos, ya que la lluvia que cayó en la zona cordillerana aún está avanzando río abajo para desembocar en el océano.

En la Región de Bío Bío, alrededor de 10 familias quedaron aisladas por el desborde del río Tirúa. En la comuna de Arauco, las clases fueron suspendidas por el alerta roja. Según el balance informado durante la noche, tres rutas se encontraban completamente cortadas debido al desborde de cauces.

También se contató que al menos 32 casas presentaban algún nivel de daño producto del sistema frontal, informó el municipio.

Para las próximas horas, el escenario apunta a una disminución gradual de la intensidad. Posteriormente, el sistema frontal se desplazará hacia el norte y alcanzará hasta la Región del Maule, con precipitaciones más débiles durante este viernes.